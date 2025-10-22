अमेरिका के उड़े होश, चीन ने आसमान में उड़ाए B-21 से भी बड़े स्टेल्थ ड्रोन! कहीं बॉम्बर तो नहीं?

चीन और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है. इसी बीच जहां एक तरफ अमेरिका ने बी-21 बॉम्बर स्टील्थ विमान बनाया है तो वहीं चीन ने अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए स्टील्थ फ्लाइंग-विंग ड्रोन तैयार किया है, जो अगली पीढ़ी का बॉम्बर माना जा रहा है.

इस बड़े स्टील्थ 'क्रैंक्ड काइट' ड्रोन का एक वीडियो जिसे अनौपचारिक रूप से GJ-X कहा जा रहा है, 19 अक्टूबर से चीनी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. द वॉर जोन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते की शुरुआत में नजर आने वाला यह वही एयरक्राफ्ट लग रहा है, जो अगस्त में झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में चीन के मालन एयरबेस पर ली गई उपग्रह तस्वीरों में कैद हुआ था.

अमेरिकी बॉम्बर बल की रीढ़ बनेगा B-21 रायडर

मलान बेस विमान के पंखों की लंबाई लगभग 42 मीटर (138 फीट) अनुमानित की गई थी, जो इसे स्टेल्थ (गुप्त) अनमैन एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही दुर्लभ श्रेणी में डालता है, जैसा कि एक पूर्व रिपोर्ट में बताया गया था.

इस आकार के कारण यह अमेरिका के नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन B-21 रायडर के बराबर है, जो एक अमेरिकी स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसकी पंखों की लंबाई 40-42 मीटर है. B-21, जो वर्तमान में बनकर तैयार हो रहा है, अपेक्षाकृत पारंपरिक और परमाणु पेलोड (लदान) दोनों को देने में सक्षम होगा और भविष्य में अमेरिकी बॉम्बर बल की रीढ़ बनेगा, जो B-52 के साथ काम करेगा.

अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर की संभावना

हालांकि अभी तक नई चीनी ड्रोन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है. कुछ सैन्य मिलिट्री विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बहुत बड़ा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल (युद्धक विमान) हो सकता है, जो काइनेटिक ऑपरेशन्स (शक्ति संचालित कार्यों) पर केंद्रित है, जबकि अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि यह एक अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर हो सकता है.

पिछले महीने ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक चीनी सैन्य पर्यवेक्षक और टिप्पणीकार चेन शी ने कहा कि मलान बेस पर देखा गया ड्रोन एक मध्यम दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था. चेन ने कहा, 'अगली पीढ़ी का H-20 बॉम्बर अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब हमारे पास एक रणनीतिक स्तर का मध्यम दूरी का बॉम्बर है, जो B-21 के आकार के बराबर है.'

