बांग्लादेश–म्यांमार सीमा पर सुरक्षा हालात एक बार फिर गंभीर होते दिख रहे हैं. कॉक्स बाजार प्रांत में बांग्लादेश के रोहिंग्या समूहों और म्यांमार के सशस्त्र विद्रोही संगठन आराकान आर्मी (Arakan Army) के बीच भीषण गोलीबारी की खबर सामने आई है. इस झड़प में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं.

घटना सीमावर्ती इलाकों में उस समय हुई जब दोनों पक्षों के बीच तनाव पहले से मौजूद था. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गोलीबारी के दौरान सीमा के आसपास रहने वाले आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिससे इलाके में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

रोहिंग्या शरणार्थी संकट और सीमा की नाज़ुक स्थिति

कॉक्स बाजार दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों का केंद्र है. म्यांमार के रखाइन (Rakhine) प्रांत में जारी संघर्ष के कारण लाखों रोहिंग्या पहले ही बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं. ऐसे में सीमा पर किसी भी तरह की हिंसा का असर सीधे नागरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है. आराकान आर्मी, जो म्यांमार सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल एक प्रभावशाली विद्रोही संगठन है, हाल के महीनों में रखाइन प्रांत में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसी बढ़ते प्रभाव का दबाव अब सीमा पार बांग्लादेश तक महसूस किया जा रहा है.

बांग्लादेशी नागरिकों ने खोला मोर्चा

घटना के बाद स्थिति तब और संवेदनशील हो गई जब स्थानीय बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या समूहों ने अपने ही देश के सीमा सुरक्षा बल—बीजीबी (Bangladesh Border Guards) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आराकान आर्मी म्यांमार के सबसे संगठित और शक्तिशाली विद्रोही संगठनों में गिनी जाती है. हालिया महीनों में उसने म्यांमार सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर सफलता हासिल की है. इसका सीधा असर म्यांमार-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा पर पड़ रहा है.

