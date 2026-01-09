ट्रंप का एक और एक्शन, समंदर में कर दी 'स्ट्राइक', 3 दिन में तीसरे टैंकर पर कब्जा, Video

अमेरिका की सेना ने लगातार तीसरे दिन कार्रवाई करते हुए, कैरिबियन सागर में ओलिना नाम के एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है. वेनेजुएला के खनन तेल पर कंट्रोल को लेकर किए जा रहा ट्रंप प्रशासन का एक्शन हर दिन तेज होता जा रहा है. अमेरिका द्वारा कब्जाया ये अबतक का पांचवा टैंकर है. एक ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने इसे जब्त कर लिया. इस टैंकर को सुबह एक ऑपरेशन के दौरान यूएस मरीन और नेवी के जवानों ने अपनी कस्टडी में लिया है. वेनेजुएला पर कब्जे के बाद से अमेरिका लगातार प्रशासनिक स्तर पर दखल दे रहा है.

अमेरिका की सदर्न कमांड ने कड़ा संदेश दिया

अमेरिका की साउदर्न कमांड (Southern Command) ने इसकी पुष्टि करते हुए एक कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि अपराधियों को कही भी छिपने की जगह नहीं है. साउदर्न कमांड ने बयान दिया है, आपराधिक गतिविधियों के लिए समुद्र में कोई सुरक्षित जगह नहीं है. ये कार्यवाही व्यापक दबाव का हिस्सा है. इसमें वेनेजुएला के तेल वितरण को कंट्रोल किया जा रहा है.

Footage of the US military seizing the tanker Olina, which was carrying sanctioned Russian oil. pic.twitter.com/x5btnjHC2u — WW3finalboss (@WW3finalboss1) January 9, 2026

अबतक कितने टैंकर जब्त कर चुकी US नेवी

अमेरिकी सेना अबतक उत्तरी अटलांटिक में रूस के झंडे वाले टैंकर मैरिनेरा का जब्त कर चुकी है. इसके अलावा एक जहाज कैरिबियन सी से पकड़ा है. इस कार्रवाई के बाद से अमेरिका और रूस में राजनयिक तनाव गहरा गया है. रूस ने इसे इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है. एमटी सोफिया नामक एक और टैंकर को संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा है.

वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया था हमला

वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाकर मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया है. यहां अमेरिकी सेना ने 3-4 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के काराकास में ऑपरेशन चलाया था. इसमें वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को अरेस्ट कर लिया था. उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगे हैं. ट्रंप ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा हमला किया जाएगा.