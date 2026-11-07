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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वे बदतमीजी कर रहे', अभिषेक बनर्जी के घर पर हुए हमले पर भड़कीं ममता बनर्जी

'वे बदतमीजी कर रहे', अभिषेक बनर्जी के घर पर हुए हमले पर भड़कीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर अपने कालीघाट स्थित आवास पर हमला करने का आरोप लगाया है. ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज कर दिया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Nov 2026 03:05 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार (7 नवंबर 2026) को आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडों ने शुक्रवार देर रात यहां उनके आवास पर हमला किया जिसके बाद दोनों दलों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. बनर्जी ने दावा किया कि यह हमला उनकी जान लेने की साजिश के तहत किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना से पहले लगातार दो दिन तक उनके कार्यालय और आवास पर नजर रखी गई. 

अभिषेक बनर्जी के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कल रात में अभिषेक के घर में अटैक किया गया. हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं ये उसके गुस्से का नतीजा है. वे बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे भगवान हैं. मुझे पता है कि सरकार के अधीन पुलिस कैसे काम करती है.

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अभिषेक बनर्जी का एक्स पोस्ट

अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘‘लगातार दो दिन तक रैकी करने के बाद भाजपा के गुंडों ने देर रात दो बजे मेरे आवास पर हमला किया. फुटेज देखें और खुद फैसला करें. अगर एक निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल में आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना कीजिए.' आरोप हैं कि पहले भाजपा समर्थकों ने बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर 'चोर-चोर' के नारे लगाए, जहां ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस खेमे के कार्यकर्ता शनिवार को अभिषेक के जन्मदिन से पहले इसके आयोजन के संबंध में इकट्ठा हुए थे.

भाजपा ने आरोपों को किया खारिज

भाजपा ने अभिषेक के आरोपों को खारिज कर दिया और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर टकराव के लिए उकसाने का आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'जब सत्ता हाथ से चली जाती है, तो ऐसे आरोप लगाना आम बात है.'कोलकाता पुलिस ने कहा कि दोनों गुटों के बीच हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस टीम को हस्तक्षेप करना पड़ा. एक पुलिस अधिकारी ने घटना की विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि मामले की जांच चल रही है.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Nov 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC MAMATA BANERJEE
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