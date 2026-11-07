'वे बदतमीजी कर रहे', अभिषेक बनर्जी के घर पर हुए हमले पर भड़कीं ममता बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार (7 नवंबर 2026) को आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडों ने शुक्रवार देर रात यहां उनके आवास पर हमला किया जिसके बाद दोनों दलों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. बनर्जी ने दावा किया कि यह हमला उनकी जान लेने की साजिश के तहत किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना से पहले लगातार दो दिन तक उनके कार्यालय और आवास पर नजर रखी गई.

अभिषेक बनर्जी के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कल रात में अभिषेक के घर में अटैक किया गया. हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं ये उसके गुस्से का नतीजा है. वे बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे भगवान हैं. मुझे पता है कि सरकार के अधीन पुलिस कैसे काम करती है.

अभिषेक बनर्जी का एक्स पोस्ट

अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘‘लगातार दो दिन तक रैकी करने के बाद भाजपा के गुंडों ने देर रात दो बजे मेरे आवास पर हमला किया. फुटेज देखें और खुद फैसला करें. अगर एक निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल में आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना कीजिए.' आरोप हैं कि पहले भाजपा समर्थकों ने बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर 'चोर-चोर' के नारे लगाए, जहां ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस खेमे के कार्यकर्ता शनिवार को अभिषेक के जन्मदिन से पहले इसके आयोजन के संबंध में इकट्ठा हुए थे.

भाजपा ने आरोपों को किया खारिज

भाजपा ने अभिषेक के आरोपों को खारिज कर दिया और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर टकराव के लिए उकसाने का आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'जब सत्ता हाथ से चली जाती है, तो ऐसे आरोप लगाना आम बात है.'कोलकाता पुलिस ने कहा कि दोनों गुटों के बीच हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस टीम को हस्तक्षेप करना पड़ा. एक पुलिस अधिकारी ने घटना की विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि मामले की जांच चल रही है.