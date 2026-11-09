PM मोदी के भाषण को लेकर भड़कीं महुआ, बोलीं- 'भारत के प्रधानमंत्री...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF जवानों संग दिवाली मनाने के कार्यक्रम को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गईं हैं. पीएम मोदी के जवानों को संबोधन के दौरान दिए गए भाषण को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को कलंक बता दिया है. इसके अलावा भाषा को लेकर भी निशाना साधा है.

पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बात याद रखनी चाहिए कि नक्सली खत्म हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. उन्होंने कहा कि जंगल से हथियार वाले नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है. उन्होंने कहा कि ये आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं.

The PM of India is a disgrace. He should take off the fatigues, take off his hat, pick up a jhola and leave the armed forces the f… alone. And no, my language isn’t the problem. His is. https://t.co/42QsiYRC26 — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 9, 2026

महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी के लिए क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी के एक संबोधन वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पीएम मोदी को ये फौजी कपड़े और टोपी उतार देनी चाहिए, झोला उठाना चाहिए और सशस्त्र बलों को बख्श देना चाहिए. महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि और मेरी भाषा समस्या नहीं है बल्कि समस्या उनकी भाषा है.

दिमागी नक्सलियों ने कई जगह की घुसपैठ- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि कई राजनीतिक दलों और कई संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है. हमें इनको पहचानना है और इन्हें परास्त करना है और देश को सुरक्षित करना है. उन्होंने आगे कहा कि आज की उपलब्धियां हमें प्रेरणा देती हैं लेकिन ये विराम नहीं है.

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि मैं फिर कहता हूं कि ये विराम नहीं है. ये जीत ये सफलताएं नई उड़ान का मंच हैं. ये उड़ान राष्ट्र के उन सपनों की होगी, जिन्हें सदियों से हमारी पीढ़ियों ने देखा है.

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