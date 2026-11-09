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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी के भाषण को लेकर भड़कीं महुआ, बोलीं- 'भारत के प्रधानमंत्री...'

PM मोदी के भाषण को लेकर भड़कीं महुआ, बोलीं- 'भारत के प्रधानमंत्री...'

पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF जवानों संग दिवाली मनाने के कार्यक्रम को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गईं हैं. उन्होंने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 09:59 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF जवानों संग दिवाली मनाने के कार्यक्रम को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गईं हैं. पीएम मोदी के जवानों को संबोधन के दौरान दिए गए भाषण को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को कलंक बता दिया है. इसके अलावा भाषा को लेकर भी निशाना साधा है.

पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बात याद रखनी चाहिए कि नक्सली खत्म हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. उन्होंने कहा कि जंगल से हथियार वाले नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है. उन्होंने कहा कि ये आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं.

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महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी के लिए क्या कहा? 
प्रधानमंत्री मोदी के एक संबोधन वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि पीएम मोदी को ये फौजी कपड़े और टोपी उतार देनी चाहिए, झोला उठाना चाहिए और सशस्त्र बलों को बख्श देना चाहिए. महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि और मेरी भाषा समस्या नहीं है बल्कि समस्या उनकी भाषा है.

दिमागी नक्सलियों ने कई जगह की घुसपैठ- पीएम मोदी 
पीएम मोदी ने कहा कि कई राजनीतिक दलों और कई संगठनों में भी इन दिमागी नक्सलियों ने अपनी घुसपैठ कर ली है. हमें इनको पहचानना है और इन्हें परास्त करना है और देश को सुरक्षित करना है. उन्होंने आगे कहा कि आज की उपलब्धियां हमें प्रेरणा देती हैं लेकिन ये विराम नहीं है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि मैं फिर कहता हूं कि ये विराम नहीं है. ये जीत ये सफलताएं नई उड़ान का मंच हैं. ये उड़ान राष्ट्र के उन सपनों की होगी, जिन्हें सदियों से हमारी पीढ़ियों ने देखा है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 09 Nov 2026 09:53 AM (IST)
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