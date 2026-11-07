हज हाउस के पास बनेगी 25 करोड़ की इमारत, अल्पसंख्यक छात्रों को तोहफा, तेलंगाना सरकार का फैसला

तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क के साथ उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की. इसके बाद कई बड़े फैसलों की घोषणा की गई. नामपल्ली में हज हाउस के पास एक बहुमंजिला इमारत को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.

इस इमारत में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक 'स्टडी सर्कल' और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय होंगे. यह फैसला अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से पुराने शहर (ओल्ड सिटी) के इलाकों में बुनियादी ढांचे और शिक्षा के लिए फंड की कमी को दूर करने के प्रयासों का हिस्सा है. आधिकारिक बयानों के अनुसार, यह 25 करोड़ रुपये की राशि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) द्वारा जारी की जाएगी.

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्टडी सर्कल

यह पैसा वक्फ बोर्ड को उस जमीन के बदले दिया जाना है, जिसका इस्तेमाल सड़क चौड़ीकरण की विभिन्न परियोजनाओं में किया गया था. यह इमारत कई सालों से अधूरी पड़ी थी, जिसे अब पूरा किया जाएगा. इसमें एक 'स्टडी सर्कल' बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सहायता देना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है.

ओवरसीज स्कॉलरशिप में बदलाव

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रशासनिक बाधाओं को दूर करें और दो प्रस्तावित स्टडी सर्कलों के लिए जगह से जुड़े प्रस्ताव जल्द से जल्द जमा करें. इस तरह नागरिक बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारियों को हैदराबाद के घनी आबादी वाले इलाके में जन कल्याणकारी सुविधा के निर्माण से जोड़ा गया है. एक और बड़ी घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 'ओवरसीज स्कॉलरशिप' (विदेशी छात्रवृत्ति) कार्यक्रम में मिस्र और सऊदी अरब को भी शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बढ़े मौके

इस योजना के तहत पात्र अल्पसंख्यक छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता, एक तरफ का हवाई किराया और वीजा शुल्क दिया जाता है. मिस्र और सऊदी अरब को इसमें शामिल करने से उन छात्रों के लिए नए रास्ते खुलेंगे जो पश्चिम एशिया में किफायती उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, खासकर इस्लामिक स्टडीज, चिकित्सा (मेडिसिन) और इंजीनियरिंग जैसे विषयों में.

प्रजा भवन में विक्रमार्का की अध्यक्षता में हुई बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर होने वाले कुल खर्च और प्रशासनिक देरी के मुद्दों पर भी चर्चा की गई. इन फैसलों को अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाई गई चिंताओं के सीधे जवाब के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने हज इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए फंड जारी करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए थे.

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