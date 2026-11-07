गाजियाबाद पुलिस चौकी के धमाके के पीछे आतंकी संगठन? 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन' ने ली जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुक्रवार रात करीब 9 बजे वसुंधरा पुलिस चौकी पर एक धमाका हुआ, जिससे वहां लगे कांच के दो पैनल टूट गए. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. हालांकि, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें किसी संगठन की ओर से हमला करने का दावा किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा हुआ है कि हमला की जिम्मेदारी तहरीक-ए-मुजाहिदीन-ए-हिन्दुस्तान ले रही है. गाजियाबाद में भगवा हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस को निशाना बनाया है. हमें अपने घर, मस्जिद, दीन और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने का हक है. मौजूदा हुकूमत को नाजायज मानते हैं, आगे भी अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे. हालांकि, पुलिस ने अभी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की है.

दावे की सच्चाई का पता लगा रही पुलिस

रिपोर्ट के मुताबिक हमले से जुड़े दावे वाले पोस्ट को गाजी 2 नाम के एक एक्स (X) अकाउंट से शेयर की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस चौकी पर हुए धमाके के लिए यही संगठन जिम्मेदार है. इस अकाउंट से पुलिस चौकी को उड़ाने की धमकी भी दी गई है.

पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस दावे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है. घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) की एक टीम भी मौके पर पहुंची.

पुलिस चौकी पर धमाका चिंता की बात

पुलिस चौकी पर धमाका ऐसे वक्त हुआ है, जब राज्य में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने की खुफिया जानकारी मिली थी. हाल ही में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और शहजाद भट्टी से जुड़े एक कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था.

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया था कि आरोपी पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे. इन हालात को देखते हुए, जांचकर्ता वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए धमाके से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.