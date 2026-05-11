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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSuvendu Adhikari PA Murder: किसने की शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या? तीन गिरफ्तार, बिहार-यूपी से पकड़े गए आरोपी

Suvendu Adhikari PA Murder: किसने की शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या? तीन गिरफ्तार, बिहार-यूपी से पकड़े गए आरोपी

Suvendu Adhikari PA Murder: शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में तीन गिरफ्तारियां हुईं है, जिन्हें बिहार और यूपी से पकड़ा गया है.

By : शशांक कुमार, विवेक राय | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 May 2026 10:10 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारियां बिहार और उत्तर प्रदेश से की गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, एक आरोपी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है, जिसे बिहार में पकड़ लिया गया. वहीं जांच में एक अन्य आरोपी का कनेक्शन अयोध्या के आसपास के इलाके से सामने आया है. यूपी से भी इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

बंगाल पुलिस लगातार अलग-अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश कैसे रची गई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

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बिहार के बक्सर से गिरफ्तारी

बंगाल पुलिस ने बिहार के बक्सर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने विशाल श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि विशाल श्रीवास्तव का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. बंगाल STF और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को औद्योगिक थाना क्षेत्र के पांडेयपट्टी इलाके से हिरासत में लिया गया है. बंगाल पुलिस को शक है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड से उसका कोई संबंध हो सकता है. हिरासत में लेने के बाद बंगाल पुलिस विशाल को अपने साथ कोलकाता ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी. फिलहाल पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हैं.

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Published at : 11 May 2026 09:36 AM (IST)
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Suvendu Adhikari UP Breaking News Abp News BIHAR Chandranath Rath
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