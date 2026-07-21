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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल-प्रियंका का मार्च, पीएम आवास के बाहर इस्तीफा दो के नारे

स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल-प्रियंका का मार्च, पीएम आवास के बाहर इस्तीफा दो के नारे

Congress Protest: राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक CM डीके शिवकुमार समेत भारी संख्या में कांग्रेस नेता 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो’ और 'नरेंद्र मोदी डाउन-डाउन' के नारे लगा रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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Congress Protest Against Lathi Charge: नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सोमवार (20 जुलाई, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक विरोध मार्च निकाला है. इस दौरान कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. 

कांग्रेस नेता पीएम आवास के बाहर धरना पर बैठकर जोरों-शोर से ‘प्रधानमंत्री इस्तीफा दो’, ‘नरेंद्र मोदी डाउन-डाउन’ और ‘जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है’ के नारे लगा रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमीन पर लेटकर विरोध जता रहे हैं.

धरना देने वालों में कौन-कौन नेता शामिल?

धरना देने वाले कांग्रेस नेताओं में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा समेत कई अन्य कांग्रेस सांसद और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं. वहीं, कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद सुधाकर सिंह भी शामिल हुए.

जबकि धरना प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह भाजपा का आतंकवाद है. वे छात्रों की बात नहीं सुनते. 

प्रधानमंत्री आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और धरने के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया है. दरअसल, कांग्रेस नेताओं के बीच दोपहर में चर्चा की गई थी कि संसद भवन से एक मार्च निकालकर प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाएंगे, लेकिन जब दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, तो उस रणनीति में बदलाव किया गया.

वहीं, पीएम आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध और धरना प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से बातचीत की.

CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने किया था लाठीचार्ज

दरअसल, कांग्रेस नेता एक दिन पहले सोमवार (20 जुलाई, 2026) को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरफ से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर-मंतर से संसद भवन तक संसद मार्च निकाला. हालांकि, तथाकथित संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया.

वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई का विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर विरोध किया है. विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश करार दी है. 

यह भी पढ़ेंः सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 21 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI PM Modi RAHUL GANDHI CJP Protest
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