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Northeast Flood : अरुणाचल-असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 5 की मौत, तबाही के बीच केंद्र का बड़ा ऐक्शन
पूर्वोत्तर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अरुणाचल और असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है.
पूर्वोत्तर में बाढ़ की तबाही के चलते अरुणाचल और असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 02:35 PM (IST)
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अरुणाचल-असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 5 की मौत, तबाही के बीच केंद्र का बड़ा ऐक्शन
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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