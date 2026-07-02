असम में मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जिससे राज्य के 6 जिलों में 3,809 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि (खेत) पूरी तरह पानी में डूब चुकी है.