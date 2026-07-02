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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीन्यूज़Northeast Flood : अरुणाचल-असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 5 की मौत, तबाही के बीच केंद्र का बड़ा ऐक्शन

Northeast Flood : अरुणाचल-असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 5 की मौत, तबाही के बीच केंद्र का बड़ा ऐक्शन

पूर्वोत्तर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अरुणाचल और असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Jul 2026 02:35 PM (IST)
पूर्वोत्तर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अरुणाचल और असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है.

पूर्वोत्तर में बाढ़ की तबाही के चलते अरुणाचल और असम में 1.38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.

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असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद भयानक हो गई है, जिससे दोनों राज्यों में 1.38 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.
असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद भयानक हो गई है, जिससे दोनों राज्यों में 1.38 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.
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अरुणाचल प्रदेश के बांध से छोड़े गए पानी के बाद असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई.
अरुणाचल प्रदेश के बांध से छोड़े गए पानी के बाद असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई.
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केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के भीषण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी दौरा किया है.
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के भीषण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी दौरा किया है.
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अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया.
अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया.
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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मिलकर असम के क्षेत्रों का एक व्यापक हवाई सर्वेक्षण पूरा किया है.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मिलकर असम के क्षेत्रों का एक व्यापक हवाई सर्वेक्षण पूरा किया है.
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बाढ़ के तेज बहाव से अरुणाचल प्रदेश के कई गांव प्रभावित हुए, जहां घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.
बाढ़ के तेज बहाव से अरुणाचल प्रदेश के कई गांव प्रभावित हुए, जहां घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा.
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असम में मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जिससे राज्य के 6 जिलों में 3,809 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि (खेत) पूरी तरह पानी में डूब चुकी है.
असम में मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जिससे राज्य के 6 जिलों में 3,809 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि (खेत) पूरी तरह पानी में डूब चुकी है.
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असम के बिश्वनाथ जिले के ब्रह्माजन और धेमाजी जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण हुए कटाव ने व्यापक तबाही मचाई है.
असम के बिश्वनाथ जिले के ब्रह्माजन और धेमाजी जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण हुए कटाव ने व्यापक तबाही मचाई है.
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बाढ़ के तेज बहाव के कारण केमी-पुराना जेलोम क्षेत्र और जोनाई सदर के बीच का मुख्य सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई है.
बाढ़ के तेज बहाव के कारण केमी-पुराना जेलोम क्षेत्र और जोनाई सदर के बीच का मुख्य सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई है.
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लगातार मूसलाधार बारिश और नदी के तेज बहाव के कारण असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी पर बना एक रेलवे पुल आंशिक रूप से ढह गया.
लगातार मूसलाधार बारिश और नदी के तेज बहाव के कारण असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी पर बना एक रेलवे पुल आंशिक रूप से ढह गया.
Published at : 02 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Assam ARUNACHAL PRADESH Shivraj Singh Chouhan Northeast Flood

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