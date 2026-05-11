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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP Leader Emotional: 'मैं चूहा नहीं, सिर शर्म से झुकने नहीं दूंगा...', जानें क्यों PM मोदी के सामने भावुक हुए बंदी संजय ?

BJP Leader Emotional: 'मैं चूहा नहीं, सिर शर्म से झुकने नहीं दूंगा...', जानें क्यों PM मोदी के सामने भावुक हुए बंदी संजय ?

BJP Leader Emotional: सिकंदराबाद रैली में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय भावुक हो गए. उन्होंने अपने बेटे पर दर्ज POCSO केस को राजनीतिक साजिश करार दिया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 May 2026 08:51 AM (IST)
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तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा के दौरान, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया. उन्होंने इस दौरान भावुक होते हुए अपने राजनीतिक करियर और बेटे के खिलाफ हाल ही में दर्ज POCSO मामले के बारे में बयान दिया. बंदी संजय ने कहा, 'मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, जिससे मेरी पार्टी को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़े. आज हम सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. हर BJP कार्यकर्ता, 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे के साथ, गर्व से काम करता है.' उन्होंने आगे कहा कि मैं एक ऐसा BJP कार्यकर्ता हूं जो सिर ऊंचा करके चलता है. मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, जिससे पार्टी की गरिमा कम हो."

इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'नाकाबिल मूर्ख और कायर लोग, जो राजनीतिक रूप से हमारा सामना नहीं कर सकते, बंदी संजय और BJP के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कोई 'चूहा' नहीं हूं, जो किसी फार्महाउस में छिपा बैठा हो.'

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राजनीतिक यात्रा के बारे में बंदी संजय ने किया जिक्र

बंदी संजय ने अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'मैं अपने पिता या दादा के नाम का इस्तेमाल करके राजनीति में नहीं आया हूं. मैं यहां सिर्फ़ झंडा उठाने के लिए नहीं आया हूं. मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा एक आम कार्यकर्ता के तौर पर शुरू की थी, अपने कंधों पर भगवा झंडा और कमल का निशान लेकर.' उन्होंने बताया कि मैं RSS स्वयंसेवक, ABVP कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता रह चुका हूं.  नरेंद्र मोदी का शिष्य होने तक मैंने हमेशा एक गर्वित BJP सैनिक के तौर पर काम किया है. यह भाषण ऐसे समय में आया है, जब बंदी संजय के बेटे, बंदी भगीरथ, पर एक नाबालिग लड़की की तरफ POCSO मामला दर्ज किया गया है. बंदी संजय ने इस मामले को अपने और अपने परिवार के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश बताया है.

ये भी पढ़ें: 'एक साल तक न खरीदें सोना', PM मोदी ने देश से की अपील, पेट्रोल-डीजल की कीमत को लेकर क्या कहा?

Published at : 11 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Bandi Sanjay Telangana NARENDRA MODI
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