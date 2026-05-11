सोना मत खरीदो वाली PM मोदी की अपील पर भड़के राहुल गांधी, बोले- देश चलाना अब... 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से बड़ी अपील की है. उन्होंने सोना न खरीदने, विदेश यात्रा कम करने, पेट्रोल कम जलाने को कहा है. इसके साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने को भी कहा है. पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये उपदेश नहीं, बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं.