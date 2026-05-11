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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोना मत खरीदो वाली PM मोदी की अपील पर भड़के राहुल गांधी, बोले- देश चलाना अब... 

सोना मत खरीदो वाली PM मोदी की अपील पर भड़के राहुल गांधी, बोले- देश चलाना अब... 

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 11 May 2026 09:32 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देशवासियों से बड़ी अपील की है. उन्होंने सोना न खरीदने, विदेश यात्रा कम करने, पेट्रोल कम जलाने को कहा है. इसके साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने को भी कहा है. पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये उपदेश नहीं, बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 11 May 2026 09:32 AM (IST)
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