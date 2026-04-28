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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाPM मोदी ने अपने 'दोस्तों' के साथ खेला फुटबॉल, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

PM मोदी ने अपने 'दोस्तों' के साथ खेला फुटबॉल, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला. सिक्किम में पीएम मोदी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Apr 2026 10:56 AM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला. सिक्किम में पीएम मोदी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे

गंगटोक में आज PM मोदी ने अपने 'दोस्तों' के साथ खेला फुटबॉल, सिक्किम को देंगे करोड़ों की सौगात

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने गंगटोक में मंगलवार (28 अप्रैल) को सुबह-सुबह बच्चों के एक ग्रुप के साथ फुटबॉल खेला. इसकी खूबसूरत तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी शेयर की हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने गंगटोक में मंगलवार (28 अप्रैल) को सुबह-सुबह बच्चों के एक ग्रुप के साथ फुटबॉल खेला. इसकी खूबसूरत तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी शेयर की हैं.
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पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, गंगटोक की एक सुहावनी सुबह सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जैसा कुछ भी नहीं. उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि इन युवाओं के साथ फुटबॉल का सत्र बेहद ऊर्जावान रहा.
पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, गंगटोक की एक सुहावनी सुबह सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जैसा कुछ भी नहीं. उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि इन युवाओं के साथ फुटबॉल का सत्र बेहद ऊर्जावान रहा.
Published at : 28 Apr 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Football Gangtok PM Modi Sikkim

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