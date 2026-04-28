एक्सप्लोरर
PM मोदी ने अपने 'दोस्तों' के साथ खेला फुटबॉल, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला. सिक्किम में पीएम मोदी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे
गंगटोक में आज PM मोदी ने अपने 'दोस्तों' के साथ खेला फुटबॉल, सिक्किम को देंगे करोड़ों की सौगात
इंडिया
7 Photos
सुबह-सुबह बागान पहुंचे PM मोदी... महिलाओं के साथ तोड़ने लगे चाय की पत्तियां, देखें शानदार तस्वीरें
इंडिया
8 Photos
900 KM की रफ्तार से उड़ा राफेल, महिला दस्ते ने दिखाया दिलचस्प बाइक फॉर्मेशन, देखें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
इंडिया
6 Photos
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
TMC सांसद यूसुफ पठान ने BJP की तारीफ में पढ़े कसीदे! ममता-महबूबा से नीतीश तक की मजबूरियां क्या?
विश्व
Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले
विश्व
खार्ग द्वीप से मुंबई तक का सीक्रेट रूट, अमेरिकी घेरेबंदी के बावजूद भारत पहुंचा कच्चा तेल; ट्रंप का प्लान फेल?
इंडिया
दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोगा लाया गया भारत, इस्तांबुल से गिरफ्तारी के बाद किया गया डिपोर्ट
Advertisement
इंडिया
7 Photos
सुबह-सुबह बागान पहुंचे PM मोदी... महिलाओं के साथ तोड़ने लगे चाय की पत्तियां, देखें शानदार तस्वीरें
एबीपी लाइव
Opinion