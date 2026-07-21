'अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद...', CJP के प्रदर्शन को लेकर ममता का बड़ा ऐलान, INDIA गठबंधन को ये संदेश
CJP Protest: ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह खुद कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी. उन्होंने टीएमसी के बागी गुट पर भी जमकर निशाना साधा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के बागी नेताओं पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर अलग रास्ता चुन रहे हैं, वे सीधे भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होकर चुनाव लड़ें. इतना ही नहीं, ममता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, उनके लिए वापसी के दरवाजे बंद हैं.
कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने बागी गुट पर निशाना साधते हुए कहा, 'मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वे BJP में शामिल हों. मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, बल्कि मुझे बहुत खुशी होगी. उनकी जगह लेने के लिए मेरे पास बहुत लोग हैं.' ममता ने अपने रुख को और सख्त करते हुए कहा, 'मैं उन्हें वापस नहीं लूंगी.'
शहीद परिवारों का जताया आभार
ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में मौजूद शहीदों के परिजनों का धन्यवाद भी किया. उन्होंने कहा कि तमाम प्रलोभनों के बावजूद शहीद परिवार तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा, 'मैं शहीदों के परिवारों का धन्यवाद करती हूं कि वे हमारे कार्यक्रम में आए. तमाम प्रलोभनों के बावजूद वे TMC के साथ खड़े रहे.'
INDIA गठबंधन को लेकर भी दिया बड़ा संकेत
बंगाल की राजनीति में विपक्षी एकता पर भी ममता बनर्जी ने कहा कि BJP को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैं चाहती हूं कि बंगाल में BJP के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी INDIA गठबंधन के तहत एकजुट हों. मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है.'
सीजेपी प्रदर्शन में जाने की भी कही बात
ममता बनर्जी ने एक और राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वह खुद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी. उन्होंने कहा, 'जरूरत पड़ी तो मैं खुद CJP के विरोध प्रदर्शन में जाऊंगी. शुरू से उन्हें हमारा समर्थन था और आगे भी रहेगा.'
बागी सांसद का पलटवार
TMC छोड़कर NCPI में शामिल हुईं बागी सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. यहां मौजूद हम 20 लोग NCPI में इसलिए शामिल हुए क्योंकि जिस पार्टी से हम चुनाव जीतकर आए थे, उसे बंगाल की जनता ने नकार दिया. बंगाल की जनता की बात सुनते हुए हमने NCPI का दामन थामा.'
संसद में बागी सांसदों को अलग सीट आवंटित किए जाने पर TMC की आपत्ति के सवाल पर काकोली घोष ने कहा, 'हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. लोग क्या कह रहे हैं, उस पर समय क्यों बर्बाद करें? हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का मौका देने के लिए हम स्पीकर के आभारी हैं.'
एक तरफ TMC नेतृत्व बागियों के लिए सख्त संदेश दे रहा है तो दूसरी ओर पार्टी छोड़ने वाले नेता अपने फैसले को जनता की भावना से जोड़कर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले दिनों में यह टकराव बंगाल की राजनीतिक तस्वीर पर बड़ा असर डाल सकता है.