पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
Humayun Kabir: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उन्हें जिला प्रशासन की ओर से पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है. जिसके लिए हुमायूं ने उन्हें धन्यवाद भी कहा.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद कबीर के समर्थक सिर पर ईंट लेकर निकल भी पड़ें हैं. कबीर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और दोपहर 12 बजे तक का इंतजार है. 12 बजे कुरान पढ़ी जाएगी. उसके बाद मस्जिद निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने यह दावा भी किया है कि इस आयोजन में उस जिला प्रशासन की ओर से पूरा-पूरा सहयोग मिल रहा है. मुर्शिदाबाद की पुलिस और राज्य पुलिस इस आयोजन को अपना समर्थन दे रही है. जिसके लिए हुमायूं ने उन्हें धन्यवाद भी कहा है.
हुमायूं कबीर के फैसले से बंगाल की राजनीति में बवाल
हुमायूं कबीर के इस बयान के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल मच गया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उनकी टिप्पणी पर आचोलना करते हुए उनपर पलटवार किया. बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर जैसे नेता सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं और यह सब सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपनी ओर साधने की घृणात्मक कोशिश है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि टीएमसी के अंदर की लड़ाई के कारण इस तरह की स्थितियां राज्य में बन रही हैं.
भाजपा ने हुमायूं कबीर पर कसा तंज
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष ने इस दौरान हुमायूं कबीर पर तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि कबीर अब तक कई पार्टियों में शामिल हो चुके हैं. अगर उन्हें राजनीति करना ही है, तो उन्होंने एक नई पार्टी बनानी होगी. उन्होंने मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, उनके उद्धार के बारे में सोचना चाहिए, न ही सिर्फ उनके वोटों को साधने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए. भाजपा नेता ने यह भी कहा कि अब अयोध्या में श्रीराम के मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो अब बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए.
