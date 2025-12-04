West Bengal News: सोचिए आपकी सबसे कीमती चीज आपको कई सालों के बाद मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा. कहते हैं न कि लाइफ में कब और क्या चमत्कार हो जाए किसी को नहीं पता होता है. हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हावड़ा में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ है, यहां 26 साल पहले खोए हुए बेटे को बूढ़े दंपत्ति ने ढूंढ लिया. SIR की सौजन्य से हावड़ा के निवासी प्रशांत दत्त और उनकी पत्नी सांत्वना दत्त के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

बिजनेस में नुकसान के चलते छोड़ा था घर

बता दें कि1999 में, उनका बेटा तरुण दत्त व्यावसायिक नुकसान हुआ था, जिसके चलते वह घर छोड़कर चला गया. उसके बाद कोई खबर नहीं मिली. SIR का एपिसोड शुरू होते ही, प्रशांत बाबू ने अपने, पत्नी और बेटे का फॉर्म भरकर स्थानीय BLO के पास जमा कर दिया.

BLO की मदद से मिला बेटा

इसके बाद वोटर कार्ड मैपिंग करते समय हावड़ा 259 पार्ट के BLO ने देखा. तरुण का नाम पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला थाने में है. खोजबीन करने पर पता चला कि तरुण उस इलाके का वोटर है. इसके बाद परिवार के सदस्यों से संपर्क किया गया.

जब इस बात का बता प्रशांत दत्त और उनकी पत्नी सांत्वना दत्त को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. 26 साल बाद बेटे का पता चलने पर बूढ़े दंपत्ति खुश हैं. बेटे को देखने के बाद मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. तरुण भी अपने माता-पिता से 26 साल के बाद मिलकर बहुत खुश हुआ.

यह भी पढ़ें -

Maharashtra: दोस्ती-प्यार और धोखा... जेल में बंद 'रील स्टार' ने इंजीनियर लड़की को लगाया 22 लाख का चूना

Maharashtra: पत्नी का 2 साल से था अफेयर, पति ने उसके प्रेमी को बुलाकर डंडों से पीट-पीटकर मार डाला