Maharashtra: पत्नी का 2 साल से था अफेयर, पति ने उसके प्रेमी को बुलाकर डंडों से पीट-पीटकर मार डाला
Maharashtra News: महाराष्ट्र के यवतमाल के पांढुर्णा गांव में अफेयर के संदेह में शख्स ने पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के घाटंजी तालुका के पांढुर्णा (खु) गांव में अफेयर और अनैतिक संबंधों के चलते हत्या का मामला सामने आया है. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. इस प्रकार की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं, जहां अनैतिक संबंधों और अफेयर से जुड़े विवाद अक्सर जानलेवा रूप ले लेते हैं.
अनैतिक संबंधों का संदेह और विवाद
घटना में मृतक का नाम विशाल जगन रंदई (37) और आरोपी का नाम निलेश अरुण ढोणे (35) है. गांव में चर्चा थी कि विशाल निलेश के जीवन साथी के साथ लगभग दो साल से अनैतिक संबंध में था. निलेश को भी अपनी पत्नी के व्यवहार पर संदेह था. इसी संदेह के कारण दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका था.
गुस्से में कर दी हत्या
कुछ दिनों तक संदेह और विवाद के बाद आरोपी निलेश ने विशाल को गांव के ही एकांत स्थान पर बुलाया. वहां दोनों के बीच बातचीत हुई, जो विवाद में बदल गई. गुस्से में निलेश ने लकड़ी के डंडे से विशाल पर कई बार वार किया. इस हमले में विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
पुलिस की कार्रवाई और जांच शुरु
हत्या के तुरंत बाद घाटंजी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी निलेश अरुण ढोणे को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच कर रही है. ग्रामीण इस घटना से सकते में हैं और यह मामला पूरे तालुका में चर्चा का विषय बन गया है.
