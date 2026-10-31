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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल-खरगे ने दी श्रद्धांजलि, प्रियंका ने खास अंदाज में किया याद

इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल-खरगे ने दी श्रद्धांजलि, प्रियंका ने खास अंदाज में किया याद

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 31 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 42वीं पुण्यतिथि है. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर आयोजित समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे थे. शक्ति स्थल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत  वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं के नमन करने की वीडियो शेयर की है. उन्होंने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. हम उनके साहस, सशक्त नेतृत्व और भारत की एकता, अखंडता तथा प्रगति के प्रति उनके आजीवन समर्पण को याद करते हैं.

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प्रियंका गांधी ने किया याद

इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पोती प्रियंका गांधी ने उन्हें याद किया. प्रियंका गांधी ने अपनी दादी के साथ बचपन की फोटो शेयर की है. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''वो कितनी सुंदर स्त्री थी! आकाश जैसी मुक्त, समुद्र जैसी गहरी, धरती जैसी सहनशील और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी.''

राहुल गांधी ने किया पोस्ट

राहुल गांधी ने दादी को याद करते हुए पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बचपन की फोटो शेयर की है जिसमें वो उनकी गोद में बैठे हैं. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपकी गोद में बैठा हूं. आपके दोनों हाथ थामे हुए. आपकी आवाज से ये शब्द सुन रहा हूं और आपके पीछे-पीछे इन्हें दोहरा रहा हूं. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय. मृत्योर्मा अमृतं गमय, ॐ शांति, शांति, शांति. दादी, आपने मुझे कितना सुंदर उपहार दिया है. क्या कमाल का उपहार है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था.

कांग्रेस अध्यक्ष ने किया नमन मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदिरा गांधी के लिए पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तब मैं ये कह सकती हूं कि…एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वह एक-एक खून का कतरा …एक भारत को जीवित करेगा”~ श्रीमती इंदिरा गांधी.

अदम्य साहस, अटूट संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रतीक, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं हमारी प्रेरणास्रोत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि. राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका समर्पण तथा आधुनिक भारत के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान सदैव हमारी राष्ट्रीय चेतना में जीवंत रहेगा. उनका साहस हमारी प्रेरणा है, उनका बलिदान हमारी अमिट स्मृति.

ये भी पढ़ें: 'आर्टिकल 370, नक्सलवाद का खात्मा', सरदार पटेल की जयंती पर क्या-क्या बोले अमित शाह

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 31 Oct 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
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