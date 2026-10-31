इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल-खरगे ने दी श्रद्धांजलि, प्रियंका ने खास अंदाज में किया याद

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 42वीं पुण्यतिथि है. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर आयोजित समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंचे थे. शक्ति स्थल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं के नमन करने की वीडियो शेयर की है. उन्होंने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. हम उनके साहस, सशक्त नेतृत्व और भारत की एकता, अखंडता तथा प्रगति के प्रति उनके आजीवन समर्पण को याद करते हैं.

Congress President Shri @kharge paid floral tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi ji at Shakti Sthal on her death anniversary. We remember her courage, strong leadership and lifelong commitment to India's unity, integrity and progress. 📍New Delhi https://t.co/x2ik7SSlNo — Congress (@INCIndia) October 31, 2026

प्रियंका गांधी ने किया याद

इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पोती प्रियंका गांधी ने उन्हें याद किया. प्रियंका गांधी ने अपनी दादी के साथ बचपन की फोटो शेयर की है. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''वो कितनी सुंदर स्त्री थी! आकाश जैसी मुक्त, समुद्र जैसी गहरी, धरती जैसी सहनशील और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी.''

What a beautiful woman she was! Free as the sky, deep as the ocean, resilient as the earth and brighter than fire ❤️ https://t.co/NKAaSoqNiH — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 31, 2026

राहुल गांधी ने किया पोस्ट

राहुल गांधी ने दादी को याद करते हुए पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बचपन की फोटो शेयर की है जिसमें वो उनकी गोद में बैठे हैं. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपकी गोद में बैठा हूं. आपके दोनों हाथ थामे हुए. आपकी आवाज से ये शब्द सुन रहा हूं और आपके पीछे-पीछे इन्हें दोहरा रहा हूं. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय. मृत्योर्मा अमृतं गमय, ॐ शांति, शांति, शांति. दादी, आपने मुझे कितना सुंदर उपहार दिया है. क्या कमाल का उपहार है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था.

Sitting on your lap. Holding both your hands. Listening to your voice say these words. Repeating them after you. asato mā sadgamaya tamaso mā jyotirgamaya mṛtyormā amṛtaṃ gamaya OM Shanti, shanti, Shanti What a beautiful gift you gave me Dadi. What a gift. I never imagined. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष ने किया नमन मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदिरा गांधी के लिए पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तब मैं ये कह सकती हूं कि…एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वह एक-एक खून का कतरा …एक भारत को जीवित करेगा”~ श्रीमती इंदिरा गांधी.

अदम्य साहस, अटूट संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रतीक, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं हमारी प्रेरणास्रोत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि. राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका समर्पण तथा आधुनिक भारत के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान सदैव हमारी राष्ट्रीय चेतना में जीवंत रहेगा. उनका साहस हमारी प्रेरणा है, उनका बलिदान हमारी अमिट स्मृति.

“जब तक मुझ में साँस है तब तक सेवा ही नहीं जायेगी और जब मेरी जान जायेगी तब मैं ये कह सकती हूँ कि…एक एक खून का क़तरा जितना मेरा है, वह एक-एक ख़ून का क़तरा …एक भारत को जीवित करेगा।” ~ श्रीमती इंदिरा गाँधी अदम्य साहस, अटूट संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रतीक, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं हमारी प्रेरणास्रोत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका समर्पण तथा आधुनिक भारत के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान सदैव हमारी राष्ट्रीय चेतना में जीवंत रहेगा। उनका साहस हमारी प्रेरणा है, उनका बलिदान हमारी अमिट स्मृति। #IndiraGandhi — Mallikarjun Kharge (@kharge) October 31, 2026

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