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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने जेलेंस्की से की फोन पर बात, रूस के साथ जंग खत्म करने पर हुई चर्चा

PM मोदी ने जेलेंस्की से की फोन पर बात, रूस के साथ जंग खत्म करने पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति प्रयासों में भारत के हर संभव योगदान देने के संकल्प को भी जताया. इसके अलावा, दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 09 Nov 2026 07:58 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की. इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में जारी जंग के हालिया घटनाक्रमों पर अपना नजरिया शेयर किया. पीएम मोदी ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि इस मुद्दे का हल केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति प्रयासों में भारत के हर संभव योगदान देने के संकल्प को भी जताया. इसके अलावा, दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उनकी टेलीफोन पर बहुत ही सार्थक बातचीत हुई.

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पीएम मोदी ने कहा, 'मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चल रहे संघर्ष, इसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के अलग-अलग प्रयासों पर उनके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया. मैंने शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया.'

अबू धाबी में होने वाली बैठक पर चर्चा

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को अबू धाबी में होने वाली आगामी बैठक की तैयारियों और कूटनीतिक कदमों की जानकारी दी. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और रूस को भी तनाव कम करने के लिए ऐसी ही इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए.

'फूड कॉरिडोर' बनाने में भारत की भूमिका पर हुई बात

जेलेंस्की ने ब्लैक सी के रास्ते अनाज निर्यात में आ रही रुकावटों का जिक्र करते हुए 'फूड कॉरिडोर' बनाने में भारत की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस दिशा में मध्यस्थता करने की इच्छा जताई है. जेलेंस्की के मुताबिक, अनाज की सप्लाई बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा को लेकर दोनों देशों की टीमें लगातार संपर्क में रहेंगी.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 09 Nov 2026 07:31 PM (IST)
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