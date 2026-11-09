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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर पवन खेड़ा ने दी सफाई, 'ईद' शब्द का अर्थ...'

खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर पवन खेड़ा ने दी सफाई, 'ईद' शब्द का अर्थ...'

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि वो मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर ध्यान देने के बजाय पीएम मोदी और राहुल गांधी के होने वाली बहस पर अपना ध्यान दें.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Nov 2026 06:52 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के ‘खुशियों की ईद’ वाले बयान पर BJP के हमले के बाद कांग्रेस ने सफाई दी है. कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बौद्धिक रूप से दिवालिया बताते हुए मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का बचाव किया और कहा कि ‘ईद’ शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘त्योहार’ होता है.

उन्होंने कहा कि ऐसा लोगों से कैसे निपटा जाए, जो बौद्धिक रूप से इतने दिवालिया हो चुके हैं. ईद एक सामान्य टर्म है, जैसे त्योहार के सामान्य शब्द है और इसका मतलब त्योहार होता है.

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न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘जैसे होली का त्योहार, दिवाली का त्योहार होता है, उसी तरह से अगर आप बात करें दक्खन की भाषा का, जहां से मल्लिकार्जुन खरगे आते हैं और जहां दक्खनी भाषा बोली जाती है, अगर वे समझते कि दक्खनी भाषा कैसी बोली जाती है, तब उन्हें ये समझ में आ जाता कि उन्होंने असल में क्या कहा है, लेकिन इस पार्टी की मानसिक संकीर्णता को देखिए कि वो इसे लेकर बैठे हैं.’

BJP नेता अपने फोन पर ईद का मतलब पता कर लें- पवन खेड़ा 

वहीं, ANI से बातचीत में कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद पवन खेड़ा ने कहा, ‘क्या BJP में किसी के पास भी कोई डिक्शनरी है? मुझे यकीन है कि उनके पास नहीं होगा, लेकिन उनके पास मोबाइल तो है, क्या वे गूगल करके ईद का मतलब जान सकते हैं. ईद का मतलब त्योहार होता है, जैसे दिवाली का त्योहार और होली का त्योहार होता है, वैसे ही ईद का मतलब त्योहार होता है. मल्लिकार्जुन खरगे का कहने का यही मतलब था, लेकिन सरकार में बैठे ये अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ लोग इसका मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे.’

राहुल गांधी और पीएम मोदी के बहस को लेकर क्या बोले?

उन्होंने कहा, ‘मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण और कांग्रेस के बयानों पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय उन्हें अपना आधा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाने और उन्हें राहुल गांधी के साथ होने वाली बहस के लिए तैयार करने में लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहस देखने लायक होगी.’

इस दौरान जब पवन खेड़ा से पूछा गया कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने कहा, ‘उन्हें करना ही होगा. क्या वे राहुल गांधी के साथ बहस करने से इतने डरते हैं? अगर ऐसा है, तो उन्हें साफ-साफ कह देना चाहिए कि हम डरपोक हैं और राहुल गांधी के साथ बहस नहीं कर सकते हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः नीतीश से सम्राट तक... पटना में धर्मेंद्र प्रधान की ताबड़तोड़ मुलाकातें, क्या हैं मायने?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 09 Nov 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera BJP CONGRESS : Mallikarjun Kharge
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