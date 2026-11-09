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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेप के आरोप में TMC विधायक परेशराम एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मुंबई भागने की फिराक में थे

रेप के आरोप में TMC विधायक परेशराम एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मुंबई भागने की फिराक में थे

करीब तीन साल पहले सितंबर महीने में एक महिला ने कैनिंग के SDPO के सामने तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक परेशराम दास के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Nov 2026 07:18 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में सोमवार (9 नवंबर, 2026) को बरुईपुर जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक परेशराम दास को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. TMC विधायक परेशराम दास पर यौन उत्पीड़न का आरोप है और पुलिस के मुताबिक विधायक को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वह मुंबई भागने की कोशिश कर रहे थे. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दुष्कर्म के अलावा कैनिंग पश्चिम के विधायक परेशराम दास पर इससे पहले मटला नदी के किनारे पर अवैध कब्जा करने के आरोप भी लगे थे. इसके अलावा, 2023 के पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप भी उन पर लगाया गया था.

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पुलिस ने क्या दी जानकारी 

बंगाल पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि कैनिंग थाने में दर्ज केस संख्या 561/2026 में TMC विधायक परेशराम दास आरोपी है. यह मामला 5 सितंबर, 2026 को दर्ज किया गया था. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 376, 323, 420, 120बी और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा, चुनाव बाद हिंसा के सिलसिले में भी विधायक के खिलाफ कई अन्य मामले और FIR दर्ज होने की बात सामने आई है.

तीन साल पहले विधायक पर लगा था दुष्कर्म का आरोप

करीब तीन साल पहले सितंबर महीने में एक महिला ने कैनिंग के SDPO के सामने तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक परेशराम दास के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि विधायक ने उसे घर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

इसके अलावा, 2023 के पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में भी CID ने विधायक की भूमिका को लेकर आरोप लगाए थे. उस दौरान पंचायत चुनाव के आसपास इलाके में तनाव और हिंसा की घटनाएं हुई थीं. एक फायरिंग की घटना के बाद हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया था, जिसकी जांच बाद में CID ने अपने हाथ में ले ली थी.

यह भी पढ़ेंः खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर पवन खेड़ा ने दी सफाई, 'ईद' शब्द का अर्थ...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 09 Nov 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
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