हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश! राम मंदिर, राजधानी दिल्ली टारगेट, एजेंसियां अलर्ट

गणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश! राम मंदिर, राजधानी दिल्ली टारगेट, एजेंसियां अलर्ट

Republic Day 2026: आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के प्रमुख स्थानों के साथ-साथ अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर है. इन जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रखा गया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 12:01 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के अलग-अलग शहरों में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से सूत्रों ने बताया कि आतंकियों के निशाने दिल्ली समेत देश के बड़े-बड़े मंदिर हैं. इसके बाद दिल्ली समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले को अंजाम देने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसका कोड नेम 26-26 दिया गया है.

आतंकियों के निशाने पर अयोध्या राम मंदिर

सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर शामिल है. सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया है. इस अलर्ट के बाद देश की राजधानी दिल्ली में फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है. आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स इस हमले को अंजाम दे सकते हैं.

दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर चिपकाए गए

इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई है, जहां kashmiri Resistance Group और फाल्कन स्क्वाड लगातार धमकी दे रहा है. यहां मुस्लिम युवकों को भड़काया जा रहा है. गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं. इसमें पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है. मोहम्मद रेहान नाम के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है, जिसका पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बताया गया है.

संभल में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद ये आतंकी फरार हो गया था. आतंकी खासकर दिल्ली में बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने जिन आतंकियों की पहचान की उसमें सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शरजील अख्तर, मोहम्मद उमर,अबु सूफियान और मोहम्मद शहीद फैजल का नाम शामिल है.

गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में खास सुरक्षा व्यवस्था

दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत चेहरे की पहचान करने के लिए एफआरएस से लैस स्मार्ट चश्मे का उपयोग करेगी. पुलिस ने कहा कि एआई से लैस ये उपकरण अपराधियों और संदिग्धों के पुलिस डेटाबेस से जुड़े होंगे, जिससे जमीनी स्तर पर तैनात कर्मियों को उनकी तुरंत पहचान करने में मदद मिलेगी. ये स्मार्ट चश्मे भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेहरों को स्कैन कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में, केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहीत रिकॉर्ड से उनका मिलान कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान तेज

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा बंदोबस्त सख्त किए जाने के बीच सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले इलाके में बुधवार को घर-घर तलाशी अभियान चलाया. रविवार को हुई मुठभेड़ के बाद घने जंगल में भाग गए आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान के चौथे दिन किश्तवाड़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है. इस इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़ी संख्या में बस्तियां हैं.

यह कदम गणतंत्र दिवस समारोह का शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने और आतंकवादियों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने के प्रयास को विफल करने के लिए किए जा रहे कड़े सुरक्षा उपायों का हिस्सा है. अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने निगरानी, ​​​​जांच और तलाशी तेज करने के साथ सीमा और राजमार्ग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही मजबूत कर दिया है.

Published at : 21 Jan 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Jammu Kashmir Ram Mandir DELHI Republic Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Pushpa 3 में Villan Salman Khan का सामना करेंगे Allu Arjun, South और Bollywood का दमदार Combo!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की US-EU की ट्रेड डील
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की ट्रेड डील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
यूटिलिटी
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget