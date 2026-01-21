गणतंत्र दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश! राम मंदिर, राजधानी दिल्ली टारगेट, एजेंसियां अलर्ट

भारत के अलग-अलग शहरों में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से सूत्रों ने बताया कि आतंकियों के निशाने दिल्ली समेत देश के बड़े-बड़े मंदिर हैं. इसके बाद दिल्ली समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले को अंजाम देने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसका कोड नेम 26-26 दिया गया है.

आतंकियों के निशाने पर अयोध्या राम मंदिर

सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर शामिल है. सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया है. इस अलर्ट के बाद देश की राजधानी दिल्ली में फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है. आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स इस हमले को अंजाम दे सकते हैं.

दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर चिपकाए गए

इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई है, जहां kashmiri Resistance Group और फाल्कन स्क्वाड लगातार धमकी दे रहा है. यहां मुस्लिम युवकों को भड़काया जा रहा है. गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं. इसमें पहली बार दिल्ली के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है. मोहम्मद रेहान नाम के आतंकी की तस्वीर लगाई गई है, जिसका पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बताया गया है.

संभल में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद ये आतंकी फरार हो गया था. आतंकी खासकर दिल्ली में बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने जिन आतंकियों की पहचान की उसमें सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शरजील अख्तर, मोहम्मद उमर,अबु सूफियान और मोहम्मद शहीद फैजल का नाम शामिल है.

गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में खास सुरक्षा व्यवस्था

दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत चेहरे की पहचान करने के लिए एफआरएस से लैस स्मार्ट चश्मे का उपयोग करेगी. पुलिस ने कहा कि एआई से लैस ये उपकरण अपराधियों और संदिग्धों के पुलिस डेटाबेस से जुड़े होंगे, जिससे जमीनी स्तर पर तैनात कर्मियों को उनकी तुरंत पहचान करने में मदद मिलेगी. ये स्मार्ट चश्मे भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेहरों को स्कैन कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में, केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहीत रिकॉर्ड से उनका मिलान कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान तेज

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा बंदोबस्त सख्त किए जाने के बीच सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले इलाके में बुधवार को घर-घर तलाशी अभियान चलाया. रविवार को हुई मुठभेड़ के बाद घने जंगल में भाग गए आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान के चौथे दिन किश्तवाड़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है. इस इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़ी संख्या में बस्तियां हैं.

यह कदम गणतंत्र दिवस समारोह का शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने और आतंकवादियों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने के प्रयास को विफल करने के लिए किए जा रहे कड़े सुरक्षा उपायों का हिस्सा है. अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने निगरानी, ​​​​जांच और तलाशी तेज करने के साथ सीमा और राजमार्ग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही मजबूत कर दिया है.