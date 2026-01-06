Bengal Weather: बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कोलकाता में नीचे गिरा पारा, जानिए मौसम का ताजा हाल

Kolkata Weather Update: उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के मैदानी इलाकों से लेकर उत्तर बंगाल के पहाड़ी जिलों तक ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. सुबह घनी धुंध और कोहरे ने विजिबिलिटी को बेहद कम कर दिया है, जबकि दिन में भी सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पा रही हैं.

आज न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस

मौसम विभाग बता रहा है कि मंगलवार इस मौसम का सबसे ठंडा दिन है, जो सामान्य से 6.7 डिग्री कम है. आज कोलकाता में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस है. सामान्य से 3.7 डिग्री कम. अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री है. यह भी सामान्य से 6.7 डिग्री कम है.

कड़ाके की सर्दी की उम्मीद कर रहे हैं लोग

बता दें कि सुबह कोहरे का असर रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंट जाएगा और आसमान साफ रहेगा. कोलकाता सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तापमान 10 के आसपास दर्ज किया गया था. तापमान फिर से नीचे जा रहा है. महानगरवासी और कड़ाके की सर्दी की उम्मीद कर रहे हैं.

सर्दी से लोगों का हुआ बुरा हाल

कोलकाता के लोग इस ठंड से हैरान हैं. पार्कों में सुबह की सैर करने वाले बुजुर्ग, स्कूल जाते बच्चे और ऑफिस जाने वाले सभी इस सर्दी की मार झेल रहे हैं. चाय की दुकानों पर गरमागरम चाय और समोसे की मांग बढ़ गई है. लोगों का कहना है, "पिछले सालों में जनवरी में इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार गर्म कपड़े पहने बिना घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है.

यह भी पढ़ें -