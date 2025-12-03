रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार (4 दिसंबर 2025) की शाम को भारत पहुंचेगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक निजी रात्रिभोज का आयोजन करेंगे. यह दौरा भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है, जो दोनों देशों के लिए बहुत खास है.

राष्ट्रपति भवन में पुतिन का गार्ड ऑफ ऑनर से होगा स्वागत

यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है. 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति के मुख्य कार्यक्रम होंगे. सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया जाएगा. इसके बाद वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे.

हैदराबाद हाउस भारत-रूस शिखर बैठक

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कई सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में उनके मार्ग और कार्यक्रमों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त की तैयारी में जुटे हैं. पीएम मोदी और पुतिन के बीच शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में 23 वीं भारत-रूस शिखर बैठक होगी.

इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. बातचीत के बाद दोनों नेता संयुक्त बयान जारी करेंगे.

भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे

दोनों नेता दोपहर करीब 4 बजे भारत-रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करने भारत मंडपम जाएंगे. इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करना होगा. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है.

यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते, नागरिक परमाणु सहयोग, रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हो सकती है. शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में एक राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी. भारत में लगभग 30 घंटे बिताने के बाद, पुतिन 5 दिसंबर की देर रात प्रस्थान करेंगे.

ये भी पढ़ें : पुतिन के साथ रुस के रक्षा मंत्री और हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के अधिकारी होंगे भारत के दौरे पर