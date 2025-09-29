भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ से ठीक पहले बिहार को बड़ी सौगात दी है. रेलवे बिहार को सात नई ट्रेनें देने जा रहा है. केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार (29 सितंबर) को तीन नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये ट्रेनें बिहार को राजस्थान, दिल्ली और तेलंगाना से जोड़ेंगी. इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि छठ और दीवाली पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहे हैं.

अजमेर-दरभंगा, दिल्ली-छपरा और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बीच तीन अमृत भारत ट्रेनें आज से शुरू होंगी. ये नई ट्रेनें विश्वस्तरीय सुविधा और कम किराए के लिए जानी जाती हैं. इन ट्रेनों में 11 कोच सेकंड क्लास और 8 कोच स्लीपर क्लास के होते हैं. पूरे देश में 12 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. तीन नई ट्रेनों की शुरुआत के बाद इनकी संख्या 15 हो जाएगी.

अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों को लेकर जानकारी देते हुए कहा, ''छठ और दिवाली के अवसर पर 12,000 स्पेशल ट्रे्नें को चलाया जा रहा है. नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे का विकास किया था.''

#WATCH | Delhi: Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw flags off 3 new Amrit Bharat Express trains- Darbhanga – Ajmer (Madar Railway Station), Muzaffarpur – Hyderabad (Charlapalli railway station), Chhapra–Delhi (Anand Vihar Terminal) pic.twitter.com/kwGPRzF10o — ANI (@ANI) September 29, 2025

बिहार से चलने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे ने क्या दी जानकारी

रेलवे बोर्ड के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक (कार्यकारी) दिलीप कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "नवरात्रि के शुभ अवसर पर बिहार को सात नई गाड़ियों की सौगात दी जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें तीन अमृत भारत और चार पैसेंजर ट्रेनों को आज बिहार से हरी झंडी दिखाई जाएगी."