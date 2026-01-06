केंद्र सरकार ने बिहार के IPS अधिकारी विनय कुमार को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, NIA के बनाए गए आईजी

बिहार कैडर के IPS अधिकारी विनय कुमार को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. बिहार पुलिस में स्पेशल टास्क फोर्स में आईजी (अभियान) के पद पर रहे 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए उन्हें उनके वर्तमान पद के प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

बिहार सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार (6 जनवरी, 2026) को IPS विनय कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित करने से संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए उनकी सेवाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है.

2004 बैच के आईपीएस हैं विनय कुमार

विनय कुमार बिहार कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वह बिहार पुलिस के उन वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है. IPS विनय कुमार की पहचान एक सख्त, अनुशासित और रणनीतिक सोच रखने वाले अधिकारी के रूप में होती है.