हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति का सामने आया भारत कनेक्शन, कई बार आ चुकी हैं आंध्र प्रदेश, जानें कारण

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति का सामने आया भारत कनेक्शन, कई बार आ चुकी हैं आंध्र प्रदेश, जानें कारण

Delcy Rodriguez: वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने साल 2023 में जी20 समिट के दौरान आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी स्थित सत्य साईं बाबा के प्रशांति निलयम आश्रम का पहली बार दौरा किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिगेज ने देश की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता की कमान संभाली है. रोड्रिगेज के शपथ ग्रहण के बाद से दुनिया भर की नजर वेनेजुएला के राजनीतिक उथल-पुथल पर टिकी है. वहीं, इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस का भारत कनेक्शन सामने आया, जो इस वक्त चर्चा का एक प्रमुख विषय बना है, जो कि उनके निजी जीवन से जुड़ा है.   

दरअसल, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर डेल्सी रोड्रिगेज की कई तस्वीरें वायरल होने लगीं, जिसमें रोड्रिगेज साईं बाबा के मंदिर में नजर आईं. सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि रोड्रिगेज का भारत के आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा के साथ वैसा ही आध्यात्मिक जुड़ाव है, जैसा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का बताया जाता है.

क्या सत्य साईं बाबा की भक्त हैं डेल्सी रोड्रिगेज?

आधिकारिक बयानों के मुताबिक, डेल्सी रोड्रिगेज हाल ही के सालों में दो बार भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पुट्टपर्थी स्थित सत्य साईं बाबा के आध्यात्मिक मुख्यालय प्रशांति निलयम का दौरा कर चुकी हैं. उनका यह दौरा किसी आधिकारिक धार्मिक कूटनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे पूरी तरह से उनकी निजी यात्रा बताई गई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सत्य साईं बाबा के आधिकारिक अकाउंट से डेल्सी रोड्रिगेज के दौरे के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं, जो 5 अगस्त, 2023 को पोस्ट की गई थी. इन तस्वीरों में वह सत्य साईं के आगे नतमस्तक होते और पुष्पांजलि करती नजर आ रही हैं. दरअसल, रोड्रिगेज जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वेनेजुएला के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आई थीं, तभी रोड्रिगेज ने प्रशांति निलयम का पहला दौरा किया था.

इसके करीब एक साल बाद, 26 अक्टूबर, 2024 को, जब डेल्सी रोड्रिगेज वेनेज़ुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति के पद पर थीं, तब उन्होंने एक बार फिर प्रशांति निलयम का दौरा किया. इस बार उनके साथ भारत में वेनेज़ुएला के राजदूत कपाया रोड्रिगेज गोंजालेज भी साथ आए थे.

ट्रस्ट ने जारी किया था आधिकारिक बयान

डेल्सी रोड्रिगेज की दूसरी यात्रा के बाद सत्य साईं ट्रस्ट ने एक आधिकारिक बयान जारी किया. बयान में कहा गया, ‘रोड्रिगेज ने आश्रम में दोबारा आकर गहरी प्रसन्नता जताई और कहा कि सत्य साईं बाबा की दिव्य उपस्थिति में उन्हें शांति और सुकून का अनुभव हुआ. उन्होंने दोनों जगहों पर प्रार्थना में अपना समय बिताया और उन्होंने वहां महसूस हुई शांति के बारे में भी बात की.’

यह भी पढ़ेंः रूस के आसमान में भारत का झंडा! मॉस्को में सुपरजेट पर नजर आया तिरंगा और HAL का LOGO, क्या हैं इसके मायने?

Published at : 06 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Venezuela Sathya Sai Baba INDIA Delcy Rodriguez
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी |
JNU Protest: कब्र वाली हसरत..JNU में किसकी फितरत? | Breaking | BJP | Congress | Breaking
JNU Protest के पीछे कौन? CPI नेता का चौंकाने वाला खुलासा! | Breaking | BJP | Congress
JNU Protest : JNU में विवादित नारेबाजी पर को लेकर भड़के Ajai Alok | Mahadangal | PM Modi | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget