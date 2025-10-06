Keir Starmer Visit India: ब्रिटिश रॉयल नेवी का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पहुंचा अरब सागर, भारत क्या करेगा, जिससे बढ़ी पाकिस्तान की धड़कन
Keir Starmer Visit India: इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 8-9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरे से भारत और इंग्लैंड के द्विपक्षीय संबंध और सामरिक साझेदारी मजबूत होगी.
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की भारत यात्रा से पहले रॉयल ब्रिटिश नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस प्रिंस वेल्स अरब सागर पहुंच गया है. रविवार (5 अक्टूबर) से एचएमएस वेल्स ने भारतीय नौसेना के विमान-वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के साथ कोंकण एक्सरसाइज शुरू कर दी है. खास बात ये है कि इस बार कोंकण एक्सरसाइज में रॉयल नेवी के साथ जापान और नॉर्वे के जंगी जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं.
भारतीय नौसेना के मुताबिक, इस वर्ष कोंकण एक्सरसाइज (5-12 अक्टूबर) 2 चरणों में की जाएगी. पहला चरण हार्बर पर होगा. जिसमें, भारत और इंग्लैंड के नौसैनिक एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और एक दूसरे के जंगी जहाज का दौरा करेंगे.
8-9 अक्टूबर को भारत आएंगे कीर स्टार्मर
एक्सरसाइज के समुद्री चरण में दोनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (सीएसजी), एंटी-एयर, एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन ड्रिल सहित फ्लाइंग ऑपरेशन्स को आयोजित किया जाएगा. दोनों देशों की नौसेनाओं के एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रोयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और फाइटर जेट इन ड्रिल में हिस्सा लेंगे.
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 8-9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान स्टार्मर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. इस दौरे से भारत और इंग्लैंड के द्विपक्षीय संबंध और सामरिक साझेदारी मजबूत होगी.
इंडिया-यूके विजन 2035
भारतीय नौसेना के मुताबिक, कोंकण एक्सरसाइज, सुरक्षित, खुले और स्वतंत्र समुद्र सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता की पुन पुष्टि है और 'इंडिया-यूके विज़न 2035 के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करेगा. नौसेना के मुताबिक एक्सरसाइज दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफार्म साबित होगी और इंटर-ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के साथ ही क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता प्रदान करेगी.
कोंकण एक्सरसाइज के बाद 14 अक्टूबर को एचएमएस वेल्स भारतीय वायुसेना के साथ पश्चिमी तट पर एक दिवसीय युद्धाभ्यास करेगा. उधर खबर है कि भारत का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट (युद्धपोत) आईएनएस सहयाद्रि साउथ चायना सी और प्रशांत महासागर में ऑपरेशनली तैनाती के लिए मलेशिया पहुंच गया है.
