कटक में हिंसक बवाल, 13 इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, VHP ने बंद का किया ऐलान | 10 बड़े अपडेट
Cuttack Violence: ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान झड़प के बाद शहर में तनाव फैल गया. हिंसा के बाद कई दुकानों में आग लगा दी गई और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए.
Cuttack Violence: दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हुई झड़प के बाद कटक शहर में रविवार को तनावपूर्ण स्थिति रही. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख नवीन पटनायक ने नागरिकों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की. यह अपील विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए शाम को मोटरसाइकिल रैली आयोजित करने के बाद आई.
कटक में हुई झड़प को लेकर 10 बड़े अपडेट्स
- रैली शहर के पूर्वी बाहरी इलाके विद्याधरपुर से शुरू होकर दरगाह बाजार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरी. इस दौरान मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए और गौरीशंकर पार्क क्षेत्र की दुकानों में आग लगाई गई.
- राज्य सरकार ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटक नगर निगम, कटक विकास प्राधिकरण (सीडीए) और आसपास के 42 मौजा क्षेत्र में रविवार शाम 7 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया.
- सीएम मोहन चरण माझी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कटक एक हजार साल पुराना शहर है, जो भाईचारे और एकता के लिए जाना जाता है.
- नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा की प्रतिष्ठा एक शांतिप्रिय राज्य के रूप में है और कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है.
- बाराबती कटक से कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा कि उन्हें घटनाक्रम से दुःख और चिंता है. उन्होंने कहा कि 500 से अधिक वर्षों से मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा की एकता को तोड़ने वालों को कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए.
- विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने झड़प के विरोध में 6 अक्टूबर को शहर में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है.
- शनिवार देर रात 1.30 से 2 बजे के बीच दरगाह बाजार क्षेत्र में हाथी पोखरी के पास झड़प हुई. भीड़ ने छतों से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी, जिससे कई लोग घायल हुए, जिनमें डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव भी शामिल हैं.
- हिंसा में शामिल होने के आरोप में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.
- घटना के बाद कटक में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके.
- अधिकारियों के अनुसार हिंसा तब भड़की जब कुछ स्थानीय लोगों ने विसर्जन यात्रा के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई. बहस धीरे धीरे टकराव में बदल गई.
