हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब...', चीन ने अरुणाचल पर किया दावा तो उद्धव गुट का आया रिएक्शन

'उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब...', चीन ने अरुणाचल पर किया दावा तो उद्धव गुट का आया रिएक्शन

Arunachal Pradesh: 'उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब...', चीन ने अरुणाचल पर किया दावा तो उद्धव गुट का आया रिएक्शन

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Nov 2025 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने के बाद शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके विपरीत चीन के विदेश मंत्रालय के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंन कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय विदेश मंत्रालय चीन की ओर से इस जानबूझकर की गई उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा और स्पष्ट जवाब देगी.

चीन का दावा भारत की संप्रभुता का उल्लंघन- प्रियंका चतुर्वेदी

राज्यसभा में शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ‘चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया यह दावा भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का खुले तौर पर उल्लंघन करती है. चीन का यह कदम उस भरोसे पर भी सवाल उठाता है कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की तरफ आगे बढ़कर काम कर रही है, जो गलवान घाटी में भारत और चीनी सैना के बीच झड़प के बाद से तनावपूर्ण चल रहे थे.’

अरुणाचल प्रदेश की महिला को चीन ने 18 घंटे तक रखा था हिरासत में

सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ‘बीते दिन सोमवार (24 नवंबर, 2025) को जब इस बात का खुलासा हुआ कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला को 18 घंटे तक हिरासत में रखकर टॉर्चर किया था, तब इस बात से पूरा भारत आक्रोशित हो उठा था. चीन के अधिकारियों ने लंदन से शंघाई होते हुए जापान जा रही अरुणाचल प्रदेश की निवासी महिला के पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया था. यहां तक उसके भारतीय नागरिकता पर सवाल किए गए थे और उससे यह कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं चीन का हिस्सा है.’

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)

Published at : 25 Nov 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH MEA Priyanka Chaturvedi Shivsena (UBT) CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Ethiopia Volcano Ash Updates: राख ने रोका रास्ता, उड़ानें लेट! Delhi Air Pollution | AQI
Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या से संदेश, अबकी बार किसका उत्तर प्रदेश? | PM Modi | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
सीरीज हारने का हमपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि..., रवींद्र जडेजा का बयान पढ़ सिर पकड़ लेंगे आप
सीरीज हारने का हमपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि..., रवींद्र जडेजा का बयान पढ़ सिर पकड़ लेंगे आप
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
ट्रेंडिंग
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget