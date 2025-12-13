केरल की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. यहां स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में लेफ्ट की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा से सत्ता छीनी है. यहां पिछले चार दशक से LDF का ही कब्जा रहा था. पार्टी की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी साझा किया.

पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट साझा किया, "धन्यवाद तिरुवनंतपुरम! तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी-एनडीए को जो जनादेश मिला है, वह केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है. लोगों को पूरा भरोसा है कि राज्य की विकास की आकांक्षाओं को हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है. हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास के लिए काम करेगी. लोगों की जीवन प्रणाली को सरल करेगी."

Thank you Thiruvananthapuram!



The mandate the BJP-NDA got in the Thiruvananthapuram Corporation is a watershed moment in Kerala’s politics.



The people are certain that the development aspirations of the state can only be addressed by our Party.



Our Party will work towards… — Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2025

राजनीतिक नजरिए से बदलाव के संकेत

बीजेपी की जीत अब राज्य के राजनीतिक नजरिए से बड़ा बदलाव मानी जा रही है. एक तो तिरुवनंतपुरम राज्य की प्रशासनिक राजधानी है. इसी जगह से पिछले चार बार के सांसद भी कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं. इस जीत के साथ ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल से गए हैं.

कितनी सीटों पर कौन पार्टी जीती?

केरल के 5 नगर निगम में से 4 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीते हैं, जबकि एक-एक एलडीएफ और एनडीए के खाते में गए हैं. नगर पालिका परिषद की बात करें तो यूडीएफ ने 54, एलडीएफ ने 28 और एनडीए ने एक पर जीत दर्ज की है. जिला पंचायत में 7 पर एलडीएफ और 7 पर यूडीएफ ने जीत हासिल की है.