हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजुबली हिल्स उपचुनाव: BJP नेता के हिंदू वोटों के गणित पर गरमाई सियासत, रेवंत रेड्डी ने किया पलटवार

जुबली हिल्स उपचुनाव: BJP नेता के हिंदू वोटों के गणित पर गरमाई सियासत, रेवंत रेड्डी ने किया पलटवार

Jubilee Hills By-Election: ये उप चुनाव इस बात का भी लिटमस टेस्ट बन गया है कि तेलंगाना का मतदाता ध्रुवीकरण की राजनीति को कितना स्वीकार या खारिज करता है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना की राजनीति इन दिनों जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के बहाने एक तीखे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ती दिख रही है. बीजेपी के मुखर नेता संजय कुमार ने जुबली हिल्स की 80 फीसदी आबादी को हिंदू बताकर यह दावा किया कि ये वोट बीजेपी की झोली में गिरेंगे. उनका यह बयान सीधे तौर पर चुनावी समीकरण को हिंदू-मुस्लिम रंग देने का प्रयास माना जा रहा है.

इस 'हिंदू कार्ड' पर तत्काल और करारा जवाब आया राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी का. रेड्डी ने बंडी संजय कुमार पर 'केवल हिंदू-मुस्लिम राजनीति' करने का आरोप लगाते हुए पूछा, "अगर जुबली हिल्स उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, तो क्या बंडी संजय यह स्वीकार करेंगे कि हिंदू मतदाता भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं?"

रेवंत रेड्डी का पलटवार
रेवंत रेड्डी का यह पलटवार केवल जुबानी हमला नहीं है, बल्कि यह भाजपा की ध्रुवीकरण की रणनीति पर एक सीधा राजनीतिक दांव है. अगर बीजेपी उम्मीदवार हारता है और जमानत जब्त होती है तो बंडी संजय कुमार का 80 प्रतिशत हिंदू वोटों का दावा न केवल झूठा साबित होगा, बल्कि यह भी साबित होगा कि क्षेत्र के हिंदू मतदाता धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर राजनीतिक पसंद रखते हैं.

वहीं, अगर बीजेपी जीतती है या कड़ा मुकाबला देती है, तो बंडी संजय का बयान 'सफल' माना जाएगा और तेलंगाना की राजनीति में सांप्रदायिक लकीरें और गहरी हो सकती हैं. जुबली हिल्स एक पॉश और विविध निर्वाचन क्षेत्र है, जहां वर्ग, जाति और विकास के मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 

क्या होगी बंडी संजय की चुनावी रणनीति ?
रेवंत रेड्डी ने उन्हें 'जमानत जब्त' होने की चुनौती दी है. यह चुनावी दंगल अब केवल सीट जीतने का नहीं रहा, बल्कि यह इस बात का भी लिटमस टेस्ट बन गया है कि तेलंगाना का मतदाता ध्रुवीकरण की राजनीति को कितना स्वीकार या खारिज करता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि बंडी संजय इस चुनौती का जवाब किस चुनावी रणनीति से देते हैं.

ये भी पढ़ें

तकनीकी दिक्कत की वजह से मुंबई में अटकी एअर इंडिया की फ्लाइट, लंदन के लिए भरनी थी उड़ान, जानें क्या है पूरा मामला

Published at : 08 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
BJP Revanth Reddy Telangana Jubilee Hills By Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
Advertisement

वीडियोज

Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
UPSC ने जारी किया IFS मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड करें
UPSC ने जारी किया IFS मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड करें
ट्रैवल
Indian Youth Exploring World: कम उम्र में दुनिया घूमने की होड़ में भारतीय सबसे आगे, आंकड़ों में दिखा युवाओं का ट्रैवल क्रेज
कम उम्र में दुनिया घूमने की होड़ में भारतीय सबसे आगे, आंकड़ों में दिखा युवाओं का ट्रैवल क्रेज
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो
भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget