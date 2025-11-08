हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातकनीकी दिक्कत की वजह से मुंबई में अटकी एअर इंडिया की फ्लाइट, लंदन के लिए भरनी थी उड़ान, जानें क्या है पूरा मामला

तकनीकी दिक्कत की वजह से मुंबई में अटकी एअर इंडिया की फ्लाइट, लंदन के लिए भरनी थी उड़ान, जानें क्या है पूरा मामला

एअर इंडिया के ऑफिशियल का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के चलते फ्लाइट दोपहर 1 बजे टेकऑफ करेगी. यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है.  

By : सूरज ओझा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

एअर इंडिया की फ्लाइट AI129 जो आज शनिवार (8 नवंबर) को सुबह 6:30 बजे मुंबई से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली थी, वो तकनीकी खराबी के चलते उड़ान नहीं भर पाई है. यात्रा के इंतजार में बैठे यात्रियों के लिए एअर इंडिया की ओर से जलपान की व्यवस्था कराई गई है.

एअर इंडिया की उड़ान संख्या AI129 देरी से चल रही है और अभी तक उड़ान नहीं भर पाई है. तकनीकी खराबी के कारण, यह उड़ान अब दोपहर 1 बजे उड़ान भरेगी. एअर इंडिया की उसी फ्लाइट में यात्रा करने वाली एक यात्री ने बताया कि पहले उन्हें कहा गया था कि बोर्डिंग टाइम आधा घंटा देरी से होगा, जिसके बाद 5 बजकर 20 मिनट की जगह उन्हें फ्लाइट में 6 बजे बोर्ड कराया गया. 

यात्री ने क्या बताया

उन्होंने आगे बताया कि सभी यात्री फ्लाइट में करीबन एक से डेढ़ घंटे तक बैठे रहे और फिर अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते उन्हें फ्लाइट से उतरना होगा. करीबन 8 बजकर 15 मिनट पर उन्हें फ्लाइट से नीचे उतारा गया उनके हैंड बैग की दोबारा से जांच की गई. फिर उन्हें बताया गया कि 12 बजे उनकी फ्लाइट टेकऑफ करेगी.  

अब फ्लाइट दोपहर 1 बजे टेकऑफ करेगी

तड़के सुबह की फ्लाइट पकड़ने के लिए कई यात्री रात में सो नही पाए थे. अब फ्लाइट में देरी की चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एअर इंडिया के ऑफिशियल का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के चलते अब फ्लाइट दोपहर 1 बजे टेकऑफ करेगी. यात्रियों को हुई असुविधा को देखते हुए  उनके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है.   

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. 300 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं. दिल्ली हवाई अड्डे ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि एअर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान योजना प्रक्रिया में सहायक स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (AMSS) को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. 

'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

Published at : 08 Nov 2025 01:47 PM (IST)
London Air India MUMBAI FLIGHT
