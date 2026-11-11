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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिमन्त से मिलीं जेनी, कांग्रेस नेता पर लगाए शोषण के आरोप, पुत्र को पिता का नाम दिलाने की मांग

हिमन्त से मिलीं जेनी, कांग्रेस नेता पर लगाए शोषण के आरोप, पुत्र को पिता का नाम दिलाने की मांग

असम की रहने वाली इंदिरा देवी (जेनी) ने अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलाने के लिए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक नए DNA टेस्ट की मांग की है. इस सिलसिले में अब वे असम के CM हिमन्त से मिली हैंं.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 11 Nov 2026 04:57 PM (IST)
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उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली इंदिरा देवी (उर्फ जेनी) ने असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा सरमा से मुलाकात की है. जेनी से मिलने के बाद हिमन्त ने कहा है कि "उत्तराखंड के हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत गलत और निंदनीय है. उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा हूं.

कुछ समय पहले असम की रहने वाली इंदिरा देवी (उर्फ जेनी) ने पितृत्व साबित करने और अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलाने के लिए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक नए DNA टेस्ट की मांग की है.

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2002 की घटना

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जेनी ने बताया था कि "यह 2002 की बात है. 2002 में, यमुना कॉलोनी में, मैं एक STD बूथ पर काम करती थी. उसी STD बूथ से, उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता मुझे यमुना कॉलोनी में हरक सिंह रावत के घर ले गया. मैं वहां लगभग डेढ़ से दो महीने तक रही. जब मैं वहां गई थी, तब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी. हरक सिंह रावत ने कहा, 'इसे कहां भेजें... इसे यहीं मेरे घर पर छोड़ दो.' इसलिए मैं वहीं, उनके घर पर रुक गई."

गर्भवती होने के बाद नारी निकेतन में रखा

जेनी ने आगे आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद, उन्हें हॉस्टल में जगह देने के बहाने एक 'नारी निकेतन' (महिलाओं के आश्रय गृह) में उन लोगों के बीच रख दिया गया, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. उन्होंने कहा, "गर्भवती होने के बाद, हॉस्टल के नाम पर उन्होंने मुझे एक नारी निकेतन में मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के बीच रख दिया. इस बात की जांच की जा सकती है कि मुझे सच में मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के बीच रखा गया था या नहीं, ठीक है?"

बेटे के लिए पिता के नाम की मांग

अपनी मांगें रखते हुए, जेनी ने कथित यौन उत्पीड़न के लिए सजा और अपने बेटे के लिए उसके पिता से जुड़े अधिकारों को मान्यता देने की मांग की. "मेरी बस यही मांग है कि मेरे साथ हुए बलात्कार के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए. दूसरी बात, मेरे बेटे को उसके पिता का नाम मिलना चाहिए. सच चाहे जो भी हो, उसे अभी तक यह नाम नहीं मिला है. इसलिए, मैं अपने बेटे के लिए ये अधिकार चाहती हूं," उन्होंने आगे कहा. 'जेनी प्रकरण' उत्तराखंड का दशकों पुराना राजनीतिक विवाद है, जो पहली बार 2003 में सामने आया था. जेनी ने एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था.
 
तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. उस समय सीबीआई द्वारा कराए गए डीएनए टेस्ट में पाया गया कि बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत के डीएनए से मेल नहीं खाता है, जिसके बाद नेता को क्लीन चिट मिल गई. एन.डी. तिवारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री रहे रावत, वर्तमान में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 11 Nov 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Assam HIMANTA BISWA SARMA Jenny
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