पहले मिलने बुलाया, फिर हुई बहस, ऑटो ड्राइवर ने गर्लफ्रेंड को बीयर की टूटी बोतल से मार डाला
Chennai News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, यहां एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को बीयर की टूटी बोतल से हमला करके मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ड्रग तस्करी के दो अलग मामलों ने शहर को चौंकाकर रख दिया है. एक तरफ मनाली इलाके में एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को बीयर की टूटी बोतल से हमला करके मार डाला तो वहीं दूसरी तरफ कोडुंगैयूर पुलिस ने बिहार से अवैध दर्द निवारक गोलियों की तस्करी करने वालों के रैकेट का पर्दाफाश किया.
क्या है पूरा मामला?
चेन्नई के व्यासरपाडी जेजे नगर के 7वीं स्ट्रीट के रहने वाले सेलवेंद्रन हैं. उनकी पत्नी प्रियंका हैं. उनके दो बच्चे हैं, राजेश्वरी और राहुल. 30 साल की प्रियंका पिछले दो साल से सेलवेंद्रन से अलग रह रही थीं और नेटकुंद्रम इलाके के 32 साल के ऑटो ड्राइवर गोविंदराज के साथ उनका संबंध था और दोनों साथ रह रहे थे.
पिछले बुधवार को घर से निकली प्रियंका रविवार को फिर घर आई. इससे गोविंदराज को उस पर शक हुआ और उसने प्रियंका से पूछा कि वह कहां गई थी और झगड़ा किया. दोनों के बीच झगड़ा हो गया. रात में फिर से सुलह करने के बाद, "चलो शराब पीते हैं" कहकर उसने दोनों को मनाली इलाके में एक कारखाने के पीछे एक खाली जगह पर शराब पीने के लिए बुलाया. उस समय दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ.
टूटी बीयर की बोतल से प्रियंका के पेट पर किया वार
गोविंदराज ने शराब पीते समय बीयर की बोतल तोड़ दी और प्रियंका को गर्दन और पेट में कई बार वार किया. प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई. आधी रात को एक बजे के आसपास, गोविंदराज व्यासरपाडी पुलिस स्टेशन गया और कहा कि मैंने अपनी प्रेमिका को चाकू मार दिया है.
घटनास्थल पर पहुंचे व्यासरपाडी पुलिस ने प्रियंका को मृत पाया और चूंकि वह इलाका मनाली पुलिस स्टेशन की सीमा में आता था, इसलिए उन्होंने तुरंत मनाली पुलिस को बुलाया. मनाली पुलिस ने प्रियंका के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी स्टेनली अस्पताल भेज दिया. गोविंदराज को मनाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL