Maharashtra: पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी कॉलेज की बस, पांच की हालत गंभीर

Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र में पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर सातारा के कराड के पास वाठार गांव की सीमा में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है. नाशिक के निफाड तालुका के पिंपलगांव के लेट बी. पी. जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस, पिंपलगांव बसवंत इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सहल की बस करीब 20 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस बस में 40 से 45 स्टूडेंट और शिक्षक थे.

पांच स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल

दुर्घटना की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत दौड़कर बचाव कार्य शुरू कर दिया. विद्यार्थियों को बाहर निकालने के लिए रोमांचक प्रयास किए गए. काफी देर बाद ग्रामीणों की तेजी के कारण सभी को बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि बस के अंदर अफर-तफरी मच गई थी.

दुर्घटना में पांच स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पंद्रह से ज्यादा स्टूडेंट मामूली रूप से घायल हो गए हैं, ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है. घटना के समय मौके पर चीख-पुकार मच गई. सभी घायलों को तुरंत कराड के कृष्णा अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया और गंभीर रूप से घायल छात्रों को विशेष निगरानी में रखा गया है.

दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं

घटनास्थल पर कराड पुलिस ने तुरंत मदद कार्य शुरू कर दिया है और दुर्घटना का कारण क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. बस चालक का नियंत्रण छूटने का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है. सहल का आनंद ले रहे विद्यार्थियों पर पल भर में संकट आने से अभिभावकों में भय का माहौल बन गया है.

