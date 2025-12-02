हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी कॉलेज की बस, पांच की हालत गंभीर

Maharashtra: पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी कॉलेज की बस, पांच की हालत गंभीर

Pune Accident News: महाराष्ट्र में पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर सातारा के कराड में नाशिक के पिंपलगांव कॉलेज की बस 20 फीट गहरी खाई में गिर गई. दुर्घटना में पांच छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र में पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर सातारा के कराड के पास वाठार गांव की सीमा में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है. नाशिक के निफाड तालुका के पिंपलगांव के लेट बी. पी. जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस, पिंपलगांव बसवंत इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सहल की बस करीब 20 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस बस में 40 से 45 स्टूडेंट और शिक्षक थे.

पांच स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल

दुर्घटना की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत दौड़कर बचाव कार्य शुरू कर दिया. विद्यार्थियों को बाहर निकालने के लिए रोमांचक प्रयास किए गए. काफी देर बाद ग्रामीणों की तेजी के कारण सभी को बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि बस के अंदर अफर-तफरी मच गई थी.

दुर्घटना में पांच स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पंद्रह से ज्यादा स्टूडेंट मामूली रूप से घायल हो गए हैं, ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है. घटना के समय मौके पर चीख-पुकार मच गई. सभी घायलों को तुरंत कराड के कृष्णा अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया और गंभीर रूप से घायल छात्रों को विशेष निगरानी में रखा गया है.

दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं

घटनास्थल पर कराड पुलिस ने तुरंत मदद कार्य शुरू कर दिया है और दुर्घटना का कारण क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. बस चालक का नियंत्रण छूटने का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है. सहल का आनंद ले रहे विद्यार्थियों पर पल भर में संकट आने से अभिभावकों में भय का माहौल बन गया है. 

यह भी पढ़ें -

पिता नही सुपरहीरो! किडनी दान कर 21 साल की इन्फ्लुएंसर बेटी को बचाया, बचपन से थी दिक्कत

Nanded Murder: बॉयफ्रेंड के शव से शादी करने वाली लड़की ने परिवार पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या-क्या बताया

Published at : 02 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
Accident News MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement

वीडियोज

Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Sanchar Saathi AAP: क्या ‘संचार साथी’ से होगी जासूसी? Congress ने सरकार को घेरा | Breaking
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों का SIR पर फिर से हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
एकनाथ शिंदे दौरे के दौरान बैग में नोट? मालवण चुनाव में बड़ा आरोप वायरल, क्या है पूरा मामला
इंडिया
Sanchar Saathi: न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
न कर पाएंगे डिलीट, न डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा कौन सा ऐप, जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने खोल दिया सारा राज
क्या सैफ अली खान का इंस्टाग्राम पर है प्राइवेट अकाउंट? नेहा धूपिया ने बताया सच
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
यूटिलिटी
SBI में है खाता तो ATM से बार-बार मत निकालना पैसा, इतना बढ़ गया है चार्ज
SBI में है खाता तो ATM से बार-बार मत निकालना पैसा, इतना बढ़ गया है चार्ज
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget