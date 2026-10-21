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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादुर्गा विसर्जन को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान- 'केवल सनातन धर्म के...'

दुर्गा विसर्जन को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान- 'केवल सनातन धर्म के...'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता के बाबूघाट में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 01:44 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हुगली नदी में विसर्जन के दौरान दुर्गा प्रतिमाओं को केवल सनातन धर्म के अनुयायी ही छू सकेंगे. उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह बात कोलकाता के बाबूघाट में विसर्जन की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान कही.

इस दौरान उनके साथ कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद और कोलकाता नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे भी मौजूद थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ धार्मिक परंपराओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

प्रतिमाओं को ले जाने वालों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि हुगली नदी में विसर्जन के लिए दुर्गा प्रतिमाओं को ले जाने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा, “जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, वही प्रतिमाओं को छुएंगे. इसमें कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है.” मुख्यमंत्री के मुताबिक, विसर्जन के दौरान प्रतिमाओं को ले जाने की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों की पहचान पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने इस व्यवस्था को धार्मिक परंपराओं के पालन से जोड़ते हुए अपनी बात रखी.

बोले- धार्मिक परंपराओं और नियमों का पालन जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन परंपराओं, धार्मिक ग्रंथों और नियमों का पालन करना जरूरी है, जिनका पालन हजारों वर्षों से किया जाता रहा है. उन्होंने कहा, “यह एक त्योहार है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक धार्मिक आयोजन है.” अधिकारी ने कहा कि विसर्जन की व्यवस्था करते समय इस धार्मिक महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

इस बार क्रेन के बजाय ट्रॉलियों की व्यवस्था

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस साल विसर्जन की तैयारियों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि शिकायतें मिलने के बाद क्रेन के बजाय ट्रॉलियों की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस बार सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और विसर्जन की धार्मिक परंपराओं, दोनों को ध्यान में रखते हुए इंतजाम मजबूत किए गए हैं.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 21 Oct 2026 01:44 PM (IST)
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