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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानौपोरा के पास मीर बाजार में CRPF के गश्ती दल पर आतंकी हमला, 3 जवान घायल, तलाशी जारी

नौपोरा के पास मीर बाजार में CRPF के गश्ती दल पर आतंकी हमला, 3 जवान घायल, तलाशी जारी

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों पर हमला हो गया है. इस अटैक में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हुए हैं. घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 11 Nov 2026 03:39 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में गश्ती के दौरान सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने हमला किया. बाइक सवार आतंकियों की फायरिंग में तीन जवान घायल हुए हैं. यह घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई, जब आतंकियों ने CRPF जवानों पर गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए.

घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मीर बाजार के पास स्थित शिविर में हुआ. हमले के बाद इलाके को घेर लिया गया है और हमलावरों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है.

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पिछले महीने छत्तीसगढ़ में, सुकमा जिले के अलार्मेडगु शिविर में बचे हुए विस्फोटकों को निष्क्रिय करते समय एक आईईडी विस्फोट में चार सीआरपीएफ अधिकारी घायल हो गए थे.

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : 'उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक', सोनिया गांधी की किताब पर बोले प्रशांत भूषण

Published at : 11 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Terrorist Attack Breaking News Abp News INDIA
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