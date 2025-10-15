तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्य बल (STFD) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.6 किलोग्राम गांजा युक्त चॉकलेट जब्त की है. यह कार्रवाई उस समय की गई, जब प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर STFD की टीम सीआई नागराजू के नेतृत्व में नियमित गश्त कर रही थी. उसी दौरान सुरक्षा बलों की नजर एक संदिग्ध बैग पर पड़ी.

STFD की टीम द्वारा बैग की तलाशी लेने पर उसमें से गांजा युक्त चॉकलेट निकली, जिन्हें अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था. इस घटना के दौरान जैसे ही पुलिस ने बैग की जांच शुरू की तो एक व्यक्ति जो संदिग्ध तस्कर बताया जा रहा है वो मौके से भागने की कोशिश करने लगा. हालांकि, STFD की तत्परता के कारण उसे तुरंत मौके पर ही पकड़ लिया गया.

तस्करी के लिए लाई गई थी गांजा युक्त चॉकलेट्स

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि वह इन चॉकलेट्स को तस्करी के उद्देश्य से ले जा रहा था. जब्त सामग्री की कीमत का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि यह नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा मामला हो सकता है. बता दें कि पकड़े गए व्यक्ति को टीम ने सिकंदराबाद एक्साइज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है.

तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है पुलिस

सिकंदराबाद पुलिस इस मामले में संभावित तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार के पीछे शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके. अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की तस्करी में चॉकलेट जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग नशीले पदार्थों को छिपाने के लिए किया जा रहा है, जो एक नई और चिंताजनक प्रवृत्ति है.

STFD ने जनता से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इस कार्रवाई से रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता भी उजागर होती है.

