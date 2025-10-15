देश के कई राज्यों से मानसून पूरी तरह लौट चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश की उम्मीद न के बराबर जताई है. गुलाबी ठंड के कारण अब सुबह शाम सर्दी होने लगी है, वहीं, दिवाली से पहले दिल्ली हवा लगातार खराब हो रही है.

सर्दियां आने के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पिछली बार 11 जुलाई को वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था. उसके बाद बारिश के कारण शहर में प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आयी थी, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे ठंड दस्तक दे रही है. बदलते मौसम के कारण यूपी के कई जिलों में सुबह के समय हल्की धुंध दिख रही है, जबकि रात के समय ठंड होने लगी है. लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक आज सभी जिलों में सामान्य मौसम रहने वाला है. 16 और 17 अक्टूबर को भी मौसम का ऐसा ही पूर्वानुमान आईएमडी ने जताया है. धनतेरस और दिवाली के करीब भी मौसम में फिलहाल कोई खास बदलाव होता नहीं दिख रहा है. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (BHU) के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी के अधिकांश हिस्सों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है.

बिहार- झारखंड का मौसम

बिहार में आज मौसम सामान्य रहेगा. मौसम विभाग पटना ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है. बिहार के किसी भी जिले के लिए आज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. हालांकि तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. झारखंड में आज कहीं भी बारिश की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पर बना रहेगा.

पहाड़ों में बढ़ी ठंड

उत्तराखंड में पिछले सप्ताह हुई बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट ली है. राज्य के पहाड़ी इलाकों में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है. सुबह-शाम लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं. राज्य में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ रहेगा.

दक्षिण भारत में होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक देश के बाकी हिस्सों से अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है.

