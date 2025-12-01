ओवरलोड, स्ट्रेस और सुसाइड… SIR ड्राइव में 27 दिनों में 32 BLO की मौत से हड़कंप, सामने आई पूरी लिस्ट
4 नवंबर 2025 को शुरू हुए SIR अभियान के दौरान 27 दिनों में 32 BLO की मौत हुई है, जिनमें सड़क हादसे, हार्ट अटैक, आत्महत्या और अत्यधिक कार्यभार जैसी वजहें सामने आई हैं.
भारत में 4 नवंबर 2025 को शुरू किए गए Special Intensive Revision (SIR) अभियान के दौरान एक चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है. अभियान शुरू होने के बाद सिर्फ 27 दिनों के भीतर देशभर में 32 BLO (Booth Level Officers) की मौत की पुष्टि हुई है. इनमें सड़क हादसे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अत्यधिक कार्यभार के कारण मौतें और कई आत्महत्या के मामले शामिल हैं.
सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश (8) और उत्तर प्रदेश (8) में दर्ज की गई हैं. वहीं गुजरात में 6, पश्चिम बंगाल में 5, राजस्थान में 3, केरल और तमिलनाडु में 1-1 मौत की पुष्टि हुई है. कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि अत्यधिक प्रेशर, लंबे समय तक जारी फील्डवर्क और छुट्टी न मिलने जैसी स्थितियों ने कई BLO की जान ले ली.
राज्यवार मौतों का ब्योरा
- मध्य प्रदेश – 8
- उत्तर प्रदेश – 8
- गुजरात – 6
- पश्चिम बंगाल – 5
- राजस्थान – 3
- केरल – 1
- तमिलनाडु – 1
कब किन वजहों से हुई BLOs की मौत?
|Date
|State
|Name
|Death Details
|Nov 6, 2025
|Damoh, MP
|Shyam Sundar Sharma
|Road accident while performing SIR fieldwork
|Nov 9, 2025
|Purba Bardhaman, WB
|Namita Hansda
|Died after suffering a brain stroke (Work Pressure stress)
|Nov 16, 2025
|Datia, MP
|Udaybhan Sihare
|Committed suicide
|Nov 16, 2025
|Jaipur, Rajasthan
|Mukesh Jangid
|Suicide, allegedly jumped in front of a train
|Nov 16, 2025
|Kannur, Kerala
|Aneesh George
|Committed suicide
|Nov 19, 2025
|Jalpaiguri, West Bengal
|Shanti Muni Ekka
|Suicide, found hanging
|Nov 19, 2025
|Kheda, Gujarat
|Rameshbhai Parmar
|Died of a heart attack while on duty
|Nov 19, 2025
|North 24 Parganas, WB
|Tapati Biswas
|Cerebral attack
|Nov 19, 2025
|Sawai Madhopur, Rajasthan
|Hariom Bairwa
|Died after minutes of receiving a phone call for BLO duties
|Nov 19, 2025
|Jhabua, Madhya Pradesh
|Bhuwan Singh Chauhan
|Faced suspension, collapsed
|Nov 20, 2025
|Kallakurichi, Tamil Nadu
|Jahida Begum
|Suicide
|Nov 20, 2025
|Raisen, MP
|Ramakant Pandey
|Collapsed after attending online official SIR meeting
|Nov 21, 2025
|Tapi, Gujarat
|Kalpanaben Patel
|Died of a heart attack
|Nov 21, 2025
|Damoh, MP
|Sitaram Gond
|Collapsed during voter-list verification work
|Nov 21, 2025
|Junagarh, Gujarat
|Arvind Vaghere
|Suicide
|Nov 21, 2025
|Nadia, WB
|Rinku Tarafdar
|Found hanging
|Nov 22, 2025
|Lucknow, UP
|Vijay Kumar Verma
|Brain haemorrhage
|Nov 23, 2025
|Vadodara, Gujarat
|Usha Solanki
|Collapsed while waiting for supervisor for BLO duty
|Nov 24, 2025
|Narmadapuram, MP
|Sujan Singh Raghuvanshi
|Died after being hit by train returning from SIR duty
|Nov 24, 2025
|Surat, Gujarat
|Dinkal Shingodawala
|Found dead in bathroom at residence
|Nov 25, 2025
|Shahdol, MP
|Maniram Napit
|Collapsed and died on way home after SIR duty
|Nov 25, 2025
|Balaghat, MP
|Anita Nageshwar
|Extreme workload, worked while unwell (family alleges)
|Nov 25, 2025
|Gonda, UP
|Vipin Yadav
|Allegedly consumed poison, later died
|Nov 26, 2025
|Fatehpur, UP
|Sudhir Kumar Kori
|No leave granted for marriage, allegedly committed suicide
|Nov 26, 2025
|Bareilly, UP
|Santosh Kumar Gangwar
|Died due to heart attack
|Nov 27, 2025
|Deoria, UP
|Ranju Dubey
|Died due to work pressure
|Nov 28, 2025
|Murshidabad, WB
|Zakir Hussain
|Extreme pressure of electoral duties (family alleges)
|Nov 29, 2025
|Mehsana, Gujarat
|Dinesh Rawal
|Heart attack
|Nov 29, 2025
|Deoria, UP
|Ashish Kumar
|Health worsened; died in hospital
|Nov 30, 2025
|Muradabad, UP
|Sarvesh Singh
|Suicide
|Nov 30, 2025
|Dholpur, Rajasthan
|Anuj Garg
|Under mental pressure; chest pain; died
|Nov 30, 2025
|Bijnor, UP
|Sobha Rani
|Died due to heart attack amid workload
