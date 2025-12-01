हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओवरलोड, स्ट्रेस और सुसाइड… SIR ड्राइव में 27 दिनों में 32 BLO की मौत से हड़कंप, सामने आई पूरी लिस्ट

ओवरलोड, स्ट्रेस और सुसाइड… SIR ड्राइव में 27 दिनों में 32 BLO की मौत से हड़कंप, सामने आई पूरी लिस्ट

4 नवंबर 2025 को शुरू हुए SIR अभियान के दौरान 27 दिनों में 32 BLO की मौत हुई है, जिनमें सड़क हादसे, हार्ट अटैक, आत्महत्या और अत्यधिक कार्यभार जैसी वजहें सामने आई हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Dec 2025 11:02 AM (IST)
भारत में 4 नवंबर 2025 को शुरू किए गए Special Intensive Revision (SIR) अभियान के दौरान एक चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है. अभियान शुरू होने के बाद सिर्फ 27 दिनों के भीतर देशभर में 32 BLO (Booth Level Officers) की मौत की पुष्टि हुई है. इनमें सड़क हादसे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अत्यधिक कार्यभार के कारण मौतें और कई आत्महत्या के मामले शामिल हैं.

सामने आए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश (8) और उत्तर प्रदेश (8) में दर्ज की गई हैं. वहीं गुजरात में 6, पश्चिम बंगाल में 5, राजस्थान में 3, केरल और तमिलनाडु में 1-1 मौत की पुष्टि हुई है. कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि अत्यधिक प्रेशर, लंबे समय तक जारी फील्डवर्क और छुट्टी न मिलने जैसी स्थितियों ने कई BLO की जान ले ली.

राज्यवार मौतों का ब्योरा

  • मध्य प्रदेश – 8
  • उत्तर प्रदेश – 8
  • गुजरात – 6
  • पश्चिम बंगाल – 5
  • राजस्थान – 3
  • केरल – 1
  • तमिलनाडु – 1

कब किन वजहों से हुई BLOs की मौत?

Date State Name Death Details
Nov 6, 2025 Damoh, MP Shyam Sundar Sharma Road accident while performing SIR fieldwork
Nov 9, 2025 Purba Bardhaman, WB Namita Hansda Died after suffering a brain stroke (Work Pressure stress)
Nov 16, 2025 Datia, MP Udaybhan Sihare Committed suicide
Nov 16, 2025 Jaipur, Rajasthan Mukesh Jangid Suicide, allegedly jumped in front of a train
Nov 16, 2025 Kannur, Kerala Aneesh George Committed suicide
Nov 19, 2025 Jalpaiguri, West Bengal Shanti Muni Ekka Suicide, found hanging
Nov 19, 2025 Kheda, Gujarat Rameshbhai Parmar Died of a heart attack while on duty
Nov 19, 2025 North 24 Parganas, WB Tapati Biswas Cerebral attack
Nov 19, 2025 Sawai Madhopur, Rajasthan Hariom Bairwa Died after minutes of receiving a phone call for BLO duties
Nov 19, 2025 Jhabua, Madhya Pradesh Bhuwan Singh Chauhan Faced suspension, collapsed
Nov 20, 2025 Kallakurichi, Tamil Nadu Jahida Begum Suicide
Nov 20, 2025 Raisen, MP Ramakant Pandey Collapsed after attending online official SIR meeting
Nov 21, 2025 Tapi, Gujarat Kalpanaben Patel Died of a heart attack
Nov 21, 2025 Damoh, MP Sitaram Gond Collapsed during voter-list verification work
Nov 21, 2025 Junagarh, Gujarat Arvind Vaghere Suicide
Nov 21, 2025 Nadia, WB Rinku Tarafdar Found hanging
Nov 22, 2025 Lucknow, UP Vijay Kumar Verma Brain haemorrhage
Nov 23, 2025 Vadodara, Gujarat Usha Solanki Collapsed while waiting for supervisor for BLO duty
Nov 24, 2025 Narmadapuram, MP Sujan Singh Raghuvanshi Died after being hit by train returning from SIR duty
Nov 24, 2025 Surat, Gujarat Dinkal Shingodawala Found dead in bathroom at residence
Nov 25, 2025 Shahdol, MP Maniram Napit Collapsed and died on way home after SIR duty
Nov 25, 2025 Balaghat, MP Anita Nageshwar Extreme workload, worked while unwell (family alleges)
Nov 25, 2025 Gonda, UP Vipin Yadav Allegedly consumed poison, later died
Nov 26, 2025 Fatehpur, UP Sudhir Kumar Kori No leave granted for marriage, allegedly committed suicide
Nov 26, 2025 Bareilly, UP Santosh Kumar Gangwar Died due to heart attack
Nov 27, 2025 Deoria, UP Ranju Dubey Died due to work pressure
Nov 28, 2025 Murshidabad, WB Zakir Hussain Extreme pressure of electoral duties (family alleges)
Nov 29, 2025 Mehsana, Gujarat Dinesh Rawal Heart attack
Nov 29, 2025 Deoria, UP Ashish Kumar Health worsened; died in hospital
Nov 30, 2025 Muradabad, UP Sarvesh Singh Suicide
Nov 30, 2025 Dholpur, Rajasthan Anuj Garg Under mental pressure; chest pain; died
Nov 30, 2025 Bijnor, UP Sobha Rani Died due to heart attack amid workload

Published at : 01 Dec 2025 11:02 AM (IST)
Embed widget