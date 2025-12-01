Parliament Winter Session Live: संसद के शीतकालीन सत्र की होने वाली है शुरुआत, 14 नए बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार
Parliament Winter Session 22025 Live: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की है. सत्र की शुरुआत हंगामे भरी हो सकती है.
संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार (1 दिसंबर) से शुरुआत होगी. सत्र में केंद्र सरकार 14 नए बिल भी पेश कर सकती है. अहम बात यह है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार हो सकती है. इसमें गतिरोध पैदा होने के आसार रविवार को उस वक्त दिखाई दिए जब सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने एक सुर में यह मांग उठाई कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा कराई जानी चाहिए. सरकार ने हालांकि कहा कि संसद की कार्यवाही अच्छी तरह चलनी चाहिए और वह गतिरोध की स्थिति को टालने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी रखेगी.
सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह शीतकालीन सत्र है और इसमें सबको ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एसआईआर के साथ ही दिल्ली विस्फोट की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.
इसके साथ ही, उन्होंने वायु प्रदूषण, विदेश नीति, किसानों की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विषयों पर सत्र के दौरान चर्चा कराने का आग्रह किया. बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत से उत्साहित केंद्र सरकार इस सत्र में 14 बिल पेश कर सकती है.
इस सर्वदलीय बैठक में 36 राजनीतिक दलों के 50 नेता शामिल हुए. बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए. कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, द्रमुक के तिरुचि शिवा और कई अन्य दलों के नेता बैठक में शामिल हुए.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज एक औपचारिकता थी. सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा, ''ऐसा लगता है कि भाजपा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र, संसदीय परंपरा और मर्यादा को खत्म करने की कोशिश कर रही है.'' उन्होंने दावा किया कि सरकार खुद संसद को ‘डिरेल करने’ (पटरी से उतारने) की कोशिश कर रही है.
Parliament Winter Session Live: रेणुका चौधरी ने फाइल किया एडजर्नमेंट मोशन
संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कांग्रेस MP रेणुका चौधरी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ-लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की चौंकाने वाली मौतों और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर रूल 267 के तहत एडजर्नमेंट मोशन फाइल किया.
Parliament Winter Session Live: एसआईआर के मुद्दे पर क्या बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "अगर लोकतंत्र नहीं है तो संसद का क्या मतलब है? चुनाव आयोग को लिमिट से आजाद कर दिया गया है. पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी. वे 46 लाख लोग कौन थे जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया?"
