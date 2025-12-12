हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांग्लादेश निर्वासित की गई महिला को इंडियन क्यों बताया जा रहा? न्यूज आर्टिकल्स पर SC में भड़के SG मेहता

बांग्लादेश निर्वासित की गई महिला को इंडियन क्यों बताया जा रहा? न्यूज आर्टिकल्स पर SC में भड़के SG मेहता

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि वह मामलों की सुनवाई की वजह से काफी व्यस्त रहते हैं इसलिए अखबार पढ़ने के लिए मुश्किल से ही समय निकाल पाते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 12 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

आठ साल के बेटे के साथ बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून को वापस लाया गया है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें मानवीय आधार पर वापस लाया गया है. सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर भी आपत्ति जताई जिनमें महिला को भारतीय साबित कर मामले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

मुख्य न्यायाधीश सू्र्यकांत (CJI Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सरकार की चिंताओं पर कहा कि वह ऐसी रिपोर्ट से प्रभावित नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि मामलों की वजह से उनके पास न्यूज पेपर पढ़ने का समय नहीं होता है. मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. कुछ वकीलों ने बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ और लोगों का मामला रखने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उस पर विचार नहीं किया.

3 दिसंबर को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि नाबालिग बच्चे की देखभाल की जाए और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सोनाली खातून को हर संभव चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाए.

पिछली सुनवाई में सोनाली के पिता ने उसे और उसके बच्चे को बंगाल में उनके गृह जिले बीरभूम लाए जाने का अनुरोध किया था. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि बांग्लादेश में सोनाली के पति समेत अन्य लोग भी हैं, जिन्हें भारत वापस लाने की जरूरत है. 

सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि वह उनके भारतीय नागरिक होने के दावे को चुनौती देंगे. उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि महिला बांग्लादेशी नागरिक हैं. तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ मानवीय आधार पर उस महिला और उसके बच्चे को भारत में आने की अनुमति दे रही है. इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा था कि अगर महिला यह प्रमाणित कर देती है कि वह भोदू शेख की पुत्री है, तो यह उसकी भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा.

सोनाली के पिता ने आरोप लगाया कि दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 26 में दो दशक से ज्यादा समय से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इन परिवारों को पुलिस ने 18 जून को बांग्लादेशी होने के शक में पकड़ लिया और बाद में 27 जून को सीमा पार भेज दिया.

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था. 26 सितंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने सोनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था और इस कार्रवाई को अवैध करार दिया था.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें:-
'न्यायपालिका को बदनाम मत करो', याचिका में ऐसा क्या, सुनकर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट

Published at : 12 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT BANGLADESH CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
बिहार
तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार
तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार
इंडिया
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
बॉलीवुड
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Luthra Brothers Detained: लूथरा ब्रदर्स और 42 फर्जी कंपनियों का क्या निकला कनेक्शन! | ABPLIVE
Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
'अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध...', रूस-यूक्रेन वॉर पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; पुतिन को वॉर्निंग!
बिहार
तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार
तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार
इंडिया
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
बॉलीवुड
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
ट्रेंडिंग
बोल दे-बोल दे... हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थीं क्यूट बच्चियां, प्यारा वीडियो देख खिलखिला उठे यूजर्स
बोल दे-बोल दे... हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थीं क्यूट बच्चियां, प्यारा वीडियो देख खिलखिला उठे यूजर्स
शिक्षा
Nursery Admission 2026-27: दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन, स्कूलों की अभिभावकों से नजदीकी स्कूल चुनने की अपील
दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन, स्कूलों की अभिभावकों से नजदीकी स्कूल चुनने की अपील
हेल्थ
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget