हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'परिवार को जानने का हक है कि सिंगापुर में क्या हुआ?', सिंगर जुबिन गर्ग की मौत पर बोले राहुल गांधी

'परिवार को जानने का हक है कि सिंगापुर में क्या हुआ?', सिंगर जुबिन गर्ग की मौत पर बोले राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को गायक जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे. उन्होंने गायक के परिवार से भी मुलाकात की और असम सरकार से पारदर्शी जांच की मांग की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 17 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को गायक जुबिन गर्ग को गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनापुर में उस स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था. गांधी ने उस मंच पर एक पारंपरिक असमिया दुपट्टा 'गामोसा' और पुष्पांजलि अर्पित की, जहां गायक का अंतिम संस्कार किया गया था.

उनके साथ असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया और राज्य के पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे. जैसे ही गांधी ने गायक को श्रद्धांजलि दी, वहां मौजूद भीड़ ने नारे लगाए 'जुबिन को न्याय मिले' और 'जुबिन की जय'.

गायक के परिवार से भी मिले राहुल गांधी

गांधी और अन्य कांग्रेस नेता जमीन पर बैठे और वहां आयोजित 'नाम-कीर्तन' (प्रार्थना) में भाग लिया. कांग्रेस नेता ने श्मशान घाट पर 'नाहोर' (भारतीय गुलाब शाहबलूत) का पौधा भी लगाया, जिसे गायक बहुत पसंद करते थे. राहुल गांधी ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए गायक के आवास पर जाकर परिवार से मुलाकात की.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के परिवार और असम के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सिंगापुर में उनके साथ क्या हुआ. गर्ग के परिवार से काहिलीपाड़ा स्थित आवास पर मिलने के बाद गांधी ने कहा, 'जुबिन गर्ग के मामले में सच्चाई जितनी जल्दी सामने आए, उतना ही बेहतर है, क्योंकि परिवार इस मामले की हकीकत जानना चाहता है.'

असम सरकार से पारदर्शी जांच की मांग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि असम सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पारदर्शी तरीके से जांच करे और परिवार को बताए कि सिंगापुर में वास्तव में क्या हुआ था. उन्होंने कहा, 'परिवार ने जुबिन को खो दिया है और वे केवल यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए.' 

गर्ग (52) की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मृत्यु हो गई थी. 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास सोनापुर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था. असम सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है, जो उनकी मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है.

निधन के 28 दिन बाद राहुल गांधी का दौरा

राहुल गांधी की यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए गोगोई ने गुरुवार को उस स्थल का दौरा किया था, जहां गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया था. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए दौरा उनके निधन के 28 दिन बाद हो रहा है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि 'नहीं आने से अच्छा है देरी से आना'.

मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, 'हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता गायक के अंतिम संस्कार में मौजूद रहेगा.' सीएम ने गांधी की राज्य यात्रा का स्वागत किया.

ये भी पढ़ें:- ब्रह्मोस की पहली खेप लखनऊ यूनिट से होगी रवाना, रक्षा मंत्री और CM योगी दिखाएंगे हरी झंडी

Published at : 17 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
Assam RAHUL GANDHI CONGRESS Zubeen Garg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'आने वाले 40-50 साल में भारत के पीएम...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
नौकरी
रेलवे में काम करने का शानदार मौका, आज है 1700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
रेलवे में काम करने का शानदार मौका, आज है 1700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
ट्रैवल
ट्रेनों से अब चुभने वाले कंबलों की होगी छुट्टी, रेलवे देगा सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर
ट्रेनों से अब चुभने वाले कंबलों की होगी छुट्टी, रेलवे देगा सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget