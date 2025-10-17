लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को गायक जुबिन गर्ग को गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनापुर में उस स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था. गांधी ने उस मंच पर एक पारंपरिक असमिया दुपट्टा 'गामोसा' और पुष्पांजलि अर्पित की, जहां गायक का अंतिम संस्कार किया गया था.

उनके साथ असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया और राज्य के पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे. जैसे ही गांधी ने गायक को श्रद्धांजलि दी, वहां मौजूद भीड़ ने नारे लगाए 'जुबिन को न्याय मिले' और 'जुबिन की जय'.

गायक के परिवार से भी मिले राहुल गांधी

गांधी और अन्य कांग्रेस नेता जमीन पर बैठे और वहां आयोजित 'नाम-कीर्तन' (प्रार्थना) में भाग लिया. कांग्रेस नेता ने श्मशान घाट पर 'नाहोर' (भारतीय गुलाब शाहबलूत) का पौधा भी लगाया, जिसे गायक बहुत पसंद करते थे. राहुल गांधी ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए गायक के आवास पर जाकर परिवार से मुलाकात की.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के परिवार और असम के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सिंगापुर में उनके साथ क्या हुआ. गर्ग के परिवार से काहिलीपाड़ा स्थित आवास पर मिलने के बाद गांधी ने कहा, 'जुबिन गर्ग के मामले में सच्चाई जितनी जल्दी सामने आए, उतना ही बेहतर है, क्योंकि परिवार इस मामले की हकीकत जानना चाहता है.'

असम सरकार से पारदर्शी जांच की मांग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि असम सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पारदर्शी तरीके से जांच करे और परिवार को बताए कि सिंगापुर में वास्तव में क्या हुआ था. उन्होंने कहा, 'परिवार ने जुबिन को खो दिया है और वे केवल यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए.'

गर्ग (52) की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मृत्यु हो गई थी. 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास सोनापुर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था. असम सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है, जो उनकी मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है.

निधन के 28 दिन बाद राहुल गांधी का दौरा

राहुल गांधी की यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए गोगोई ने गुरुवार को उस स्थल का दौरा किया था, जहां गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया था. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए दौरा उनके निधन के 28 दिन बाद हो रहा है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि 'नहीं आने से अच्छा है देरी से आना'.

मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, 'हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता गायक के अंतिम संस्कार में मौजूद रहेगा.' सीएम ने गांधी की राज्य यात्रा का स्वागत किया.

