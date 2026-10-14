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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंकिता के परिवार से इंडिया गेट जाकर मिले राहुल-प्रियंका, दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने का विरोध

अंकिता के परिवार से इंडिया गेट जाकर मिले राहुल-प्रियंका, दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने का विरोध

इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता से राहुल गांधी ने मुलाकात की. उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं. अंकिता भंडारी का परिवार दुष्यंत गौतम को गवर्नर बनाने का विरोध कर रहा है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 14 Oct 2026 08:32 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार रात इंडिया गेट पहुंचे और वहां धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की. अंकिता के परिवार ने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने के बीजेपी के फैसले का विरोध किया है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर इस फैसले को लेकर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी कब तक बलात्कारियों के साथ खड़ी रहेगी? उन्होंने कहा कि अंकिता की मां जब से इस मामले को लेकर सामने आई हैं, तब से रो रही हैं.

अंकिता भंडारी परिवार से राहुल की मुलाकात

दूसरी ओर, अंकिता भंडारी की मां ने कहा कि दुष्यंत गौतम को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है, लेकिन वे चाहती हैं कि उन्हें कोई पद न दिया जाए. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की जान इसी वजह से गई. जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वे धरने पर बैठी रहेंगी.

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि राज्यपाल बनाए जाने की खबर आने के बाद से वे परेशान हैं. उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने अंकिता के परिवार से बात की और परिवार ने उनसे दिल्ली आने को कहा.

तब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है - अंकिता की मां

अंकिता की मां ने कहा, 'हमें यह खबर सुनकर गहरा दुख हुआ कि बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है. मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपील करती हूं कि सीबीआई जांच पूरी होने तक उन्हें राज्यपाल नियुक्त करने की प्रक्रिया रोक दी जाए. राष्ट्रपति स्वयं एक महिला हैं और मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगी.'

उन्होंने कहा कि वह तब तक धरने पर बैठी रहेंगी, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता. उन्होंने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही उनकी बेटी की हत्या हुई. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि उन्हें कोई पद न दिया जाए." अंकिता की मां ने यह भी कहा कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं.

अंकिता भंडारी के पिता बोले- दुष्यंत कुमार गौतम को जेल में होना चाहिए

अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा, 'दुष्यंत कुमार गौतम को जेल में होना चाहिए. मैं माननीय राष्ट्रपति से विनम्र निवेदन करता हूं कि सीबीआई जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार को राज्यपाल नियुक्त न करें.'

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 14 Oct 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI Ankita Bhandari RAHUL GANDHI
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