संसद के विशेष सत्र की शुरुआत सोमवार (30 नवंबर, 2026) से होने वाली है. इस विशेष सत्र में केंद्र की मोदी सरकार परिसीमन से जुडे़ बिल पेश करने वाली है. इन बिलों को लेकर देश भर की राजनीतिक पार्टियों के भीतर हलचल मची हुई है. बीजेपी लोकसभा में 371 सांसदों का समर्थन होने का दावा कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने अपने सहयोगी दल DMK और NCP-SP को अपने साथ लाने की आखिरी कोशिश की.

DMK प्रमुख एमके स्टालिन और NCP-SP प्रमुख शरद पवार ने परिसीमन बिल को समर्थन देने की घोषणा की है. इसके बाद इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने रविवार (29 नवंबर) को चेन्नई से लेकर मुंबई तक दोनों दलों को अपने पक्ष में करने की आखिरी कोशिश की. इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी के साथ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार के साथ कई अन्य नेता भी शामिल थे.

चेन्नई में एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन के नेता एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार से बैठक करने पहुंचे. हालांकि इस पहल का असर होता नहीं दिख रहा है. स्टालिन जहां अपने फैसले पर कायम हैं तो सूत्रों के मुताबिक पवार ने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोई ठोस जवाब नहीं दिया है.

इंडिया गठबंधन के नेताओं संग बैठक के बाद बोले स्टालिन

डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद परिसीमन के समर्थन को लेकर अपने रुख को एक बार फिर से साफ कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र के परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और उनके लिए तमिलनाडु का हित सबसे महत्वपूर्ण है.

संसद के विशेष सत्र से पहले PM मोदी के आवास पर हुई बैठक

उधर, संसद के विशेष सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर कई केंद्रीय मंत्रियों और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बैठक की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और BJP के कई लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी शामिल हुए.

क्या है परिसीमन? क्या होगी प्रक्रिया?

परिसीमन विधेयक के तहत केंद्र सरकार लोकसभा की मौजूदा 545 सीटों को बढ़ाकर 850 करना चाहती है. इस परिसीमन के तहत देशभर में लोकसभा सीटों के चुनावी क्षेत्रों का फिर से सीमांकन किया जाएगा. इसके लिए संसद में परिसीमन बिल पारित हो जाने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा.

इस आयोग में एक चेयरमैन, दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त या एक चुनाव आयुक्त, तीसरे संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त शामिल होंगे. इसके अलावा, परिसीमन आयोग में संबंधित राज्यों के 5 सांसद और 5 विधायकों को भी शामिल किया जाएगा.

परिसीमन बिल को लेकर बीजेपी ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया और सभी सांसदों को अगले तीन दिनों तक संसद की कार्यवाही के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

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