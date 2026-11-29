परिसीमन को लेकर जारी सियासी उठा-पटक के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के धोखे की वजह से भले ही संसद में परिसीमन बिल पास हो जाए, लेकिन हम युवा यह सुनिश्चित करेंगे कि इसको वापस लिया जाए. सौरव ने यह भी कहा कि हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे.

सीजेपी प्रवक्ता का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब परिसीमन बिल को लेकर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जुटाने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से लेकर एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार बिल को समर्थन देकर झटका दे चुके हैं.

रविवार को राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता स्टालिन और पवार को मनाने और उनके फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मिलने के लिए चेन्नई और मुंबई गए थे. हालांकि, विपक्षी गठबंधन की इस पहल का खास असर होता नजर नहीं आ रहा है. मीटिंग के बाद स्टालिन अभी भी अपने फैसले पर कायम हैं.

उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि अगर परिसीमन बिल पास नहीं हो पाता है तो तमिलनाडु को मिल रही थोड़ी-बहुत सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी. हमारे पास इस बिल का समर्थन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने इसके बदले कोई दूसरा विकल्प पेश नहीं किया है.'

स्टालिन के झटका देने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार को मनाने मुंबई गए. यहां उन्होंने कैंडी ब्रीच अस्पताल में भर्ती शरद पवार से मुलाकात की और परिसीमन पर उनको मनाने की कोशिश की. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा परिसीमन बिल बीजेपी का हथियार है, जो देश हित में नहीं है, यह संविधान की हत्या करने वाला है. उन्होंने पवार को गठबंधन धर्म का भी हवाला दिया.