चेन्नई में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ डीएमके (DMK) प्रमुख एम.के. स्टालिन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. कांग्रेस नेता केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को समर्थन देने के रुख पर पुनर्विचार करने के लिए उन्हें मनाने पहुंचे हैं. सामने आई तस्वीरों में स्टालिन अपने आवास पर राहुल गांधी का स्वागत करते और गले मिलते दिख रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ मौजूद हैं और बैठक में अन्य विपक्षी नेता भी चर्चा में शामिल हुए.

कांग्रेस का मानना है कि यह विधेयक अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के हितों को प्रभावित कर सकता है, वहीं नए प्रस्ताव में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में एकसमान 50 फीसदी बढ़ोतरी और 2051 तक सीटों और सीमाओं को स्थिर रखने की बात कही गई है.

इससे पहले अप्रैल में इसी तरह के संशोधन विधेयक पर सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण हार का सामना करना पड़ा था. तब तमिलनाडु में सीटों की हिस्सेदारी घटने की आशंका जताते हुए डीएमके ने विरोध किया था. हालांकि, नए फॉर्मूले में राज्यों की मौजूदा सीटों की हिस्सेदारी लगभग बरकरार रहने की व्यवस्था से डीएमके का रुख बदला है.

डीएमके सांसद कनिमोझी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट रखती है और चर्चा के बाद अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ही लेंगे. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात से पहले स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर विमर्श किया. कनिमोझी ने कहा कि डीएमके का रुख बिल्कुल साफ है, पार्टी नेता सांसदों से पहले ही बातचीत कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात और चर्चा पूरी होने के बाद लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

यह मुलाकात राहुल गांधी की उस अपील के बाद हो रही है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि वे और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता चेन्नई जाकर एमके स्टालिन से मिलेंगे और उनसे परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों का विरोध करने का आग्रह करेंगे. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने से देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और इससे बीजेपी व आरएसएस को अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से चुनाव क्षेत्रों का नक्शा बदलने की खुली छूट मिल जाएगी.

उन्होंने तमिलनाडु के हित और संविधान बचाने के लिए मिलकर बिल हराने की बात कही. इसके जवाब में स्टालिन ने संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में डीएमके की ऐतिहासिक भूमिका को मानने के लिए राहुल गांधी का आभार जताया और कहा कि पार्टी इस रास्ते से समझौता नहीं करेगी.