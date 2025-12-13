'GOAT के साथ', हैदराबाद में लियोनेल मेस्सी के साथ राहुल गांधी का फैनबॉय मोमेंट, Video

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हैदराबाद में फैनबॉय मोमेंट देखने को मिला. अर्जेंटीना के फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेस्सी भारत दौरे पर हैं, ऐसे में कई बड़े नाम उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस दौरान उनसे मुलाकात की. मेस्सी GOAT इंडिया टूर 2025 पर हिंदुस्तान पहुंचे हैं. शनिवार शाम को पश्चिम बंगाल के कोलकाता इंवेंट के बाद हैदराबाद पहुंचे. यहां उनका स्वागत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

राहुल गांधी ने अपनी और मेस्सी से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर मेस्सी और इंटर मियामी टीम और लुइज सुआरेज, रोड्रिगो डी पॉल के साथ की एक रील शेयर की है. वीडियो में कैप्शन के साथ लिखा गया है, ' GOAT मेस्सी के साथ Viva Football.'

राहुल गांधी ने तीनों खिलाड़ियों के साथ की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है. इसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'द ब्यूटीफल गेम'

मेस्सी ने जीता दर्शकों का दिल

कोलकाता कार्यक्रम में हुए हंगामे से बिल्कुल अलग हैदराबाद ने मेस्सी का दिल जीत लिया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मशहूर अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेस्सी ने राजीव गांधी स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ के बीच कुछ स्पोर्ट्स स्किल्स दिखाई.

मेस्सी दोपहर में हैदराबाद पहुंचे थे. जहां ताज फलकनुमा पैलेस में तेलंगाना सीएम रेड्डी ने उनका स्वागत किया. वर्ल्ड कप जीतने वाले अर्जेंटीना के कप्तान का स्टेडियम में भीड़ की जोरदार तालियों से स्वागत किया. मेस्सी ने कहा, 'आप सभी द्वारा दिखाए गए प्यार और स्नेह के बीच हैदराबाद आकर बहुत खुश हूं.'

प्लेयर की ड्रेस में नजर आए हैदराबाद के CM रेड्डी

मेस्सी का क्रेज इतना था कि खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी फुटबॉल ड्रेस में नजर आए. मेस्सी के साथ लुइज सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल ने पेनल्टी शूटआउट में हिस्सा लिया.