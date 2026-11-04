NEET-PG में दाखिले की बदल सकती है व्यवस्था, एक्सपर्ट कमिटी ने दिए ये सुझाव

नीट पीजी परीक्षा में दाखिले की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो सकता है. केंद्र सरकार की तरफ से गठित एक्सपर्ट कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में रिपोर्ट दाखिल की है. कमिटी ने सुझाव दिया है कि नीट पीजी और नीट एसएस परीक्षाओं में प्रतिशत की जगह उम्मीदवारों की रैंक के आधार पर मेरिट तय की जाए.

13 जनवरी 2026 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स ने नीट पीजी 2025-26 के तीसरे राउंड का कट-ऑफ घोषित किया. इसमें कट-ऑफ परसेंटाइल को काफी घटा दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इस फैसले से -40 अंक पाने वाले छात्रों को भी पीजी में प्रवेश का अवसर मिल रहा है. यह चिकित्सा शिक्षा के मानकों के खिलाफ है.

केंद्र ने बनाई कमिटी

मामले में दाखिल अपने शुरुआती जवाब में केंद्र ने कोर्ट में कहा कि नीट पीजी एक कंपीटिटिव रैंकिंग परीक्षा है. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. इसके चलते छात्रों की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. हालांकि, 4 अगस्त को केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि उसने मेडिकल पीजी में दाखिले की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि कमिटी 8 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करे.

कमिटी की रिपोर्ट

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच को सौंपी गई रिपोर्ट में एक्सपर्ट कमिटी ने पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम से रैंक आधारित मेरिट सिस्टम की ओर बढ़ने की सिफारिश की है. उसने बताया है कि इस सुझाव पर नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने भी सैद्धांतिक सहमति दी है. अब मामले से जुड़े दूसरे पक्षों से सुझाव लेने के बाद ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया जाएगा.

काउंसलिंग में मानवीय दखल घटाने की सिफारिश

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) डॉ. लोवनीश जी. कृष्णा की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय एक्सपर्ट कमिटी ने कहा है कि रैंक आधारित सिस्टम लागू होने से काउंसलिंग के दूसरे और तीसरे राउंड के बीच का समय कम किया जा सकेगा. कमिटी ने मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी (MCC) की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम करने की भी सिफारिश की है.

उम्मीदवारों की दो श्रेणी

कमिटी ने MCC पोर्टल पर उम्मीदवारों को दो श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव दिया है :- पहली श्रेणी 'फ्रीज़' होगी, जिसमें उम्मीदवार को आवंटित सीट पर दाखिले या अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा.

दूसरी श्रेणी 'फ्लोट' होगी, जिसमें उम्मीदवार को ऑनलाइन सीट स्वीकार करनी होगी. सीट अपग्रेड होने पर पुरानी सीट से रिलीव होने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार को अंतिम रूप से दाखिला लेने का फैसला करने पर ही फीस देनी होगी.